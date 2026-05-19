Sant Fruitós lliurarà el 27 de maig els Premis Montpetit als millors contes infantils
Els alumnes de quart, cinquè i sisè de primària han participat amb relats de temàtica lliure, escrits en llengua catalana
Regió7
Manresa
El proper dimecres 27 de maig, a les 6 de la tarda, el Teatre Casal Cultural de Sant Fruitòs acollirà l’acte de lliurament de premis de la 37a edició del concurs de contes infantils Montpetit, un certamen ja consolidat al municipi i dedicat a fomentar la creativitat literària entre els més joves.
Els alumnes de quart, cinquè i sisè de primària de les escoles de Sant Fruitós de Bages han participat en aquesta edició amb contes de temàtica lliure, escrits en llengua catalana. L’acte, obert a tota la ciutadania, premiarà els millors relats de cada categoria, i tots els participants seran reconeguts amb un obsequi commemoratiu.
