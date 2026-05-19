Veïns de Sallent que van amb bus a Barcelona denuncien el mal funcionament del servei i exigeixen solucions
La plataforma d’usuaris afectats lamenta la «manca de resposta estructural» de l’administració, i ha enviat una carta a la Direcció General de Transports perquè actuï
Farts que no se’ls escolti, els integrants de la Plataforma per a la millora del transport públic de viatgers Sallent-Barcelona, insisteixen en les seves demandes d’inversió en la línia i exigeixen a la Direcció General de Transports que prengui les mesures necessàries per aconseguir «un servei digne, eficient, accessible i dimensionat segons les necessitats reals del territori».
La plataforma ha plasmat les queixes i peticions en un escrit que ha adreçat directament a la Directora General de Transports, Susi López, expressant el seu «profund malestar» davant «el reiterat mal funcionament de la línia de transport de viatgers Berga-Sallent-Barcelona», i lamentant la «manca de resposta estructural» de l’administració a les reiterades peticions que se li han fet, davant una situació «que fa massa anys que s’arrossega». Amb la carta, els usuaris afectats insisteixen en la necessitat que s’adoptin mesures correctores, i demanen a la Directora General de Transports que informi «expressament» a la Plataforma dels canvis que es preveuen efectuar en el servei Berga-Sallent-Barcelona.
En aquesta mateixa carta es denuncia la «desinversió sostinguda» que, segons la Plataforma, fa més de dues dècades que pateix aquesta línia, així com la pròrroga de la concessió del servei que hi ha actualment en lloc de fer-ne una de nova el 2028, tal com s’havia anunciat temps enrere. Per a la Plataforma, aquesta pròrroga vol dir «perpetuar una concessió clarament insuficient, amb dèficits estructurals molt grans, i amb vint anys de desinversió acumulada» per part de la Generalitat, a qui li retreu no haver-la informat que no hi hauria noves concessions. D’haver-ho sabut, «no hauríem fet propostes de mínims per intentar salvar el servei fins al 2028, sinó que hauríem exigit solucions de màxims». En aquesta línia, la Plataforma també es queixa del fet que, com a mínim fins ara, al Bages i al Berguedà «no hagi arribat» el segon Pla de Xoc de Busos Interurbans anunciat pel Govern per reforçar línies en què els usuaris no poden pujar per manca de places o han de viatjar dempeus.
Així mateix, la Plataforma fa notar el seu rebuig a ser considerats «ciutadans de tercera en matèria de mobilitat mentre es proclamen objectius de sostenibilitat, cohesió territorial i lluita contra el despoblament». Insisteix que la situació actual «ja no és fruit d’incidències puntuals», sinó que «hi ha un dèficit estructural consolidat» que es tradueix en «saturació recurrent, manca de places, usuaris que es queden a terra, freqüències insuficients, manca de servei en caps de setmana, vehicles no adaptats i absència de mesures efectives davant incidències reiterades». Una situació, diu la Plataforma, que «a Sallent és especialment greu», tenint en compte que «quan els autobusos arriben al municipi sovint ja van complets i molts usuaris de Sallent no hi poden pujar», i de tornada, «en el trajecte Barcelona-Sallent-Berga, s’està prioritzant de facto els usuaris de Berga, mentre els de Sallent tornem a quedar-nos a terra».
