"Au Maria!" és l'expressió que identificarà Fonollosa en el seu marxandatge
La iniciativa es donarà a conèixer públicament aquest dissabte amb una matinal festiva a la plaça 1 d'Octubre
Regió7/Jordi Escudé
Fonollosa recorrerà a l'expressió lingüística "Au Maria!" com a tret identitari per reivindicar-se com a poble amb una col·lecció de marxandatge. Segons fonts municipals, l'Ajuntament ha escollit aquestes paraules perquè en aquest municipi són més que una simple salutació, i han evolucionat cap a una fórmula d'exclamació pròpia i d'un ús únic i singular que es plasmarà en els diversos productes de disseny que s'inclouran en la campanya. Aquest dissabte, 23 de maig, es farà la presentació pública de la col·lecció amb un acte festiu, a partir de 2/4 d'11 del matí a la plaça 1 d'Octubre.
La iniciativa neix amb l'objectiu de prestigiar la cultura popular i la riquesa del parlar propi de Fonollosa, on aquesta expressió ha esdevingut "un autèntic claim d'identitat local", asseguren fonts municipals. Així doncs, el que etimològicament va néixer com una salutació en entrar a les cases, a Fonollosa s'ha convertit "en una exclamació emocionalment polivalent" i que, segons l'entonació, pot indicar admiració, sorpresa, espant, preocupació, desolació o alegria. A més, és una expressió del tot transversal, que se sent en converses de gent gran i gent jove, i que pot derivar en altres varietats com "Au Maria Puríssima", o "Au Maria Puríssima de la Vera Creu!". Per al poble, "L'Au Maria! és la nostra marca de presentació, el que ens fa sentir de Fonollosa quan som fora de casa".
Productes de disseny modern
El disseny de la nova col·lecció que ara s'estrenarà ha anat a càrrec de la dissenyadora gràfica manresana Paula Terra, i inclou diversos productes de disseny modern, com tote bags, samarretes, llibretes o adhesius. Segons fonts municipals, amb el llançament d'aquest nou marxandatge "volem que aquesta part de la nostra cultura immaterial surti al carrer i sigui un motiu d'orgull per a totes les generacions".
Se'n donaran a conèixer tots els detalls en l'acte de dissabte, en què la presentació de la nova col·lecció s'acompanyarà d'una xocolatada popular a càrrec del Forn de Fonollosa, i d'un photocall temàtic, en una jornada ambientada amb música.
