L'Audiència manté en presó provisional els detinguts per una plantació de marihuana a Sallent
Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 20 de gener una dona i tres homes d’entre 22 i 52 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric
L'Audiència de Barcelona manté en presó provisional els 4 detinguts acusats de delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric després de trobar una plantació de marihuana a l'interior d'una nau industrial a Sallent, com ja va informar Regió7 en el seu moment.
El tribunal considera que existeixen indicis suficients de la comissió d’un delicte contra la salut pública en quantitat considerada de “notòria importància”, que podria comportar una pena de presó de més de tres anys, i manté la mesura cautelar principalment pel risc de fugida. Destaca la manca d’arrelament laboral o familiar a Espanya, en tractar-se d'albanesos que, fins i tot en un dels casos, va arribar a l'Estat pocs dies abans de la detenció. També conclou que mesures alternatives menys greus, com una fiança, no serien suficients per garantir la presència de la investigada en el procediment judicial. Per tant, la secció 5a de l'Audiència Provincial desestima els recursos presentats per les defenses dels acusats, i els manté en presó provisional. La mateixa resolució assenyala que, si durant la instrucció s’acabés determinant una participació secundària en els fets per part d'algun d'ells, la situació cautelar podria reconsiderar-se més endavant.
Dels detinguts, dos no tenien antecedents per aquest tipus de delictes a l'Estat, però els altres dos ja havien estat detinguts en altres ocasions per fets similars.
La investigació es va iniciar arran de comprovacions efectuades per operaris d’Endesa, que havien detectat indicis compatibles amb aquest tipus d’activitat: absència d’activitat empresarial aparent, soroll constant d’aparells d’extracció i una forta olor de marihuana a la zona. Després de l’autorització judicial, el registre practicat el 20 de gener de 2026 va permetre localitzar una plantació amb 796 plantes de marihuana i 88,2 quilos de cabdells secs preparats en sacs. La nau on van trobar-se aquesta plantació està situada al carrer Caseta d'en Camp, al Polígon Berenguer de Sallent, i els detinguts van ser una dona i tres homes d’entre 22 i 52 anys.
