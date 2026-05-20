Les Gitanes de Sant Vicenç consoliden els dos torns per encabir l’augment de dansaires
L’espectacle d’aquest diumenge, que preveu un nou rècord de balladors, repetirà la fórmula de l’any passat i, a més, traurà les colles infantils de les contradanses
La plaça de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet tornarà a ser aquest cap de setmana l’epicentre del bullici que hi protagonitza el Ball de Gitanes cada segon Diumenge de Pasqua. Hi haurà les 16 colles habituals, però s’espera un nou rècord de balladors: fins a 420 dansaires adults al ball popular de diumenge, deu més que l’any passat, i més de 80 balladors infantils. Per això, l’organització ha optat per repetir la fórmula dels dos torns que es va introduir en l’edició passada per deixar prou espai a la plaça per ballar.
«Cada any som més», i com que l’estructuració dels balls en dos torns «ens dona més amplitud i veiem que va funcionar», es tornarà a aplicar a la ballada de diumenge, si bé no es descarta estudiar altres opcions més endavant, explica la presidenta de l’Associació del Ball Popular de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet, Mireia Sanmartí, que s’estrena en el càrrec. Així doncs, el Ball de Caldes i el Galop d’entrada a la plaça, després de la cercavila i del Ball de Barons, es faran conjuntament, però en els entremesos posteriors les colles es dividiran en dos grups, de manera que la meitat ballarà i la resta es retirarà, i després s’intercanviaran els torns. Més tard es tornaran a ajuntar per fer les contradanses amb l’estrella inclosa, en les quals, enguany, i com a novetat, no participaran les colles infantils «per no tenir-les tanta estona a la plaça». L’espectacle s’acabarà amb el Ball de Barons la sardana i el galop final.
En total seran 16 colles de dansaires majoritàriament del poble, que inclouen les colles de totes les escoles, d’associacions i entitats, i també la Colla Jove, que també va creixent en nombre de participants, i això és un bon indicador generacional de cara al futur de les Gitanes, destaca Sanmartí.
Dos dies de festa
Com l’any passat, aquesta nova estructura farà avançar mitja hora l’inici dels balls, que serà a 2/4 de 12 del migdia a la plaça de l’Ajuntament, si bé a les 11 ja s’haurà sortit en cercavila des de la plaça de l’Església amb l’acompanyament dels gegants.
Dissabte s’haurà fet la ballada infantil, també a la plaça de l’Ajuntament, a les 6 de la tarda. I com ja s’ha anat consolidant, un cop acabats els balls de dissabte, es farà un sopar de Gitanes a la fresca i la ballada nocturna, amb joves d’entre 13 i 35 anys, que dansaran vestits de carrer i completaran tota una passada del Ball de Gitanes.
