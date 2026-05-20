Sant Fruitós acull la presentació del llibre "La tradició de la vinya i el vi"
Escrita per Llorenç Ferrer Alòs i Eloi Font Pérez, l'obra valora les arrels històriques i culturals de la vinicultura al territori
Regió7
Manresa
La biblioteca de Sant Fruitós va acollir, el passat dissabte 16 de maig, Dia Internacional dels Museus, l’acte de presentació del llibre La tradició de la vinya i el vi, escrit per Llorenç Ferrer Alòs i Eloi Font Pérez. L’obra valora les arrels històriques i culturals del conreu de la vinya i l’elaboració del vi, tot oferint una mirada profunda sobre la tradició vitivinícola del territori.
L’acte va ser presentat per l’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, i per la directora de la biblioteca, Berta Villaran. Seguidament, un dels autors, Llorenç Ferrer Alòs, va fer un resum del llibre, que destaca la importància que ha tingut la vinicultura des dels seus orígens fins a l’actualitat al territori.
