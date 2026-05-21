Cardona viurà una Festa de la Sal emmarcada en els cent anys de l'inici de l'activitat minera
La celebració, que tindrà lloc del 5 al 7 de juny, recordarà els orígens de l'explotació minera al poble, potenciarà el vessant gastronòmic, i triplicarà les parades de la fira
La Festa de la Sal tornarà a Cardona en la seva sisena edició el cap de setmana del 6 i 7 de juny, però amb un preludi durant la tarda i vespre del dia 5 per commemorar el centenari de l'inici de l'explotació de les mines de potassa al poble. Una efemèride que enguany serà el tret singular i fil conductor d'una festa que vol potenciar el seu relat històric i identitari, així com el vessant gastronòmic amb la sal com a producte estrella, i les parades de productes i artesania, que es triplicaran fins a arribar a la setantena. "Durant molts anys, la sal ens va donar feina, i ara ens dona identitat i patrimoni, i acull un turisme de més de 100.000 tiquets anuals", apuntava l'alcaldessa, Lluïsa Aliste, en la presentació del programa. També hi haurà l'habitual vila convidada, en aquest cas, la localitat de Rio Maior, de Portugal.
Amb el lema "Cardona és sal: celebrem d'on venim", la festa d'enguany arrencarà amb l'acte commemoratiu del centenari , divendres 5 de juny a les 7, al parc Cultural de la Muntanya de sal, en què es donarà relleu a una activitat que va durar més de sis dècades, i va transformar Cardona des del punt de vista econòmic, social, i demogràfic. La sal "és passat, present i futur", deia Aliste, i aqueta festa "ens projecta cap a un turisme esperançador, cap a una dinamització econòmica i social del municipi, i posa Cardona a un nivell internacional amb el projecte de les rutes europees de la sal".
En aquest context, el programa d'enguany "reforça aquest relat històric, però manté el seu caràcter cultural, participatiu i festiu", sosté el regidor de Cultura de Cardona, Salvador Campos. Així doncs, i més enllà de l'acte commemoratiu del dia 5, aquest marc identitari i històric de la festa també inclou la representació d'"Ai Mina", una proposta escènica a càrrec d’Udurae, que rememora el passat miner del municipi i que es podrà veure dissabte a les 8 del vespre, i diumenge a les 11 del matí. Així mateix, es presentarà un clip commemoratiu elaborat per l’Arxiu Històric Municipal a partir d’imatges històriques tractades amb intel·ligència artificial, que permetrà revisitar els inicis de l’explotació potàssica i entendre l’impacte que aquesta activitat va tenir al municipi.
També hi haurà propostes de caire gastronòmic, i amb novetats. La més destacada és l'inici de la comercialització de la sal fina, i també la primera edició de la proposta "Història que es degusta: Maridatge de Sal de Cardona, vi i productes de territori", diumenge, i que es presenta com "una experiència històrica i turística, amb un doble viatge a través de la història i dels sentits", combinant la sal, amb el maridatge i els productes locals, apunta el director de la Fundació Cardona Històrica, Francesc Ponsa.
Convidats de Portugal
Enguany, la vila convidada serà Rio Maior, de Portugal que, juntament amb Cardona, participa a la Ruta Europea del Patrimoni de la sal. "Ens uneix la tradició salinera" amb una localitat "que encara l'explota de manera tradicional", apuntava Ponsa. Com a novetat, dissabte, es farà per primer cop una ofrena institucional a la vila convidada, com un acte "que combina molt bé identitat local i projecció exterior".
A banda d'això, la festa també inclourà activitats i visites que permetran descobrir espais singulars de Cardona. El públic podrà participar en visites guiades a les Cases Singulars de Cardona, com el Casal i Portal de Graells, o la Casa Combelles, amb diferents passis durant el cap de setmana.
També hi haurà activitats familiars amb espais per descobrir oficis antics, jocs tradicionals de fusta i tallers d’elaboració de sals de bany, olis essencials, punts de llibre, collage, cal·ligrafia o rajoles personalitzades. A més, dissabte a la tarda la companyia Kanaya Circ oferirà un espectacle seguit d’un taller participatiu on els més menuts podran posar a prova les seves habilitats en les diferents disciplines del circ.
La música tindrà protagonisme amb concerts i propostes itinerants que ompliran els carrers del centre històric, amb actuacions de Batukagasals, Akelarre, Swing Engine i Decantera.
Els actes es desenvoluparan bàsicament a la Fira de Baix, on hi haurà l'espai central amb espectacles, la Fira de Dalt, amb activitats familiars, tallers i demostracions d'oficis, el passeig i el carrer de la Fira, amb parades d'artesania (que enguany s'estendran cap al carrer de Cambres), i la plaça de Santa Eulàlia, on també hi haurà representacions i parades. A més, l'espai s'ampliarà cap a la plaça del portalet, amb les atraccions i inflables.
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius
- Preocupació entre les cases de colònies davant l'amenaça dels docents: 'Sense sortides escolars no arribarem a final d'any
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix