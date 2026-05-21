Els grups que volen convertir la C-55 en autovia reclamen que el desdoblament total consti a la planificació de futur
Entitats del Bages, el Berguedà i el Solsonès s'han reunit amb els representants del Govern perquè el nou pla d'infraestructures contempli la transformació d'aquesta carretera
Diferents plataformes i entitats econòmiques de la Catalunya central han demanat al departament de Territori que s'inclogui en la planificació de les infraestructures de futur per al país el desdoblament de la C-55 entre Castellbell i el Vilar i Abrera, on connecta amb l'A-2 (tant cap a Barcelona com cap a Lleida) i amb la B-40, que connecta el nord del Baix Llobregat amb el Vallès Occidental i a l'inrevés. El departament de Territori ha de redactar un nou pla d'infraestructures que sigui la guia per a les comunicacions entre el 2027 i el 2052, durant els 25 anys vinents. Per als impulsors de la reunió, aquí rau el punt clau: figurar o no figurar en una planificació d'aquest tipus fa que el territori tingui opcions de millorar o no la seva infraestructura. El Govern s'ha compromès recentment a executar el desdoblament de Castellbell i el Vilar fins a Manresa. I ara la petició és de completar cap al sud la transformació d'aquesta carretera en autovia.
Representants de Xarxa 7, la Plataforma No Més Morts a la C-55, la Federació d’AA.VV. de Manresa, Xarxa7, l’ACEB (Associació d’Empresaris del Berguedà) i Empresaris del Solsonès, s'han reunit aquesta setmana amb el secretari de Mobilitat, Manel Nadal i amb el director general d’Infraestructures de Mobilitat, el berguedà David Prat. Els portaveus del grup d'entitats de la Catalunya central han assegurat que la trobada es va desenvolupar amb cordialitat i amb el compromís de la Generalitat d'estudiar la proposta que els van fer. La presència d'entitat del Berguedà i del Solsonès va reforçar la idea d'unitat a la part central del país.
Plataformes i entitats econòmiques van expressar a la Generalitat la seva satisfacció perquè l'opció triada per intervenir entre Castellbell (des del punt d'enllaç de l'autopista C-16) fins a Manresa fos el desdoblament, l'anomenat 2+2, dos carrils en cada sentit de la marxa. I han destacat que el secretari de Mobilitat va ratificar la voluntat d'acabar les obres el 2030, tal com havia anunciat el president, Salvador Illa, el passat 12 de juny. Nadal va anunciar la creació d’un grup de treball per fer el seguiment de les actuacions i vetllar pel compliment de la data compromesa.
El segon aspecte que es va tractar va ser el de continuar amb el desdoblament 2+2 des de l’enllaç amb l’autopista C-16 a Castellbell i el Vilar fins a arribar a enllaçar amb l’A-2 a Abrera. Els grups de la Catalunya central mantenen que la carretera actual ha d'absorbir de més de 37.000 vehicles/dia al seu pas per Olesa de Montserrat i més de 22.000 vehicles/dia al seu pas per Monistrol de Montserrat. I també afegeixen que es tracta d’una via de comunicació clau pel desenvolupament socioeconòmic present i futur de les comarques de la Catalunya Central (Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès). Un recent estudi demostra que el no tenir desdoblada la C-55 entre Manresa i Abrera, suposa un cost anual que supera els 61 milions d’euros/any amb un creixement del 2,5% anual, el que amb una projecció acumulada supera els 800 milions d’euros en l’horitzó 2026-2045.
La redacció del nou Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC) s’iniciarà enguany i es preveu que estigui finalitzat a finals del 2027. La vigència del nou PITC serà de 25 anys, fins al 2052. Per als representants de les plataformes i les entitats econòmiques, que no quedés contemplada l'ampliació de la C-55 en aquest document suposaria greus conseqüències econòmiques per al territori.
