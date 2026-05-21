Un incident amb una grua provoca danys en un pont sobre les vies del tren a Sant Joan de Vilatorrada
Mentre s'avaluaven els danys a la construcció de formigó, també es va reduir la velocitat de pas dels combois de FGC que passen per sota de la infraestructura
Manresa
Una grua de maquinària de via ha colpejat un pont a Sant Joan de Vilatorrada, situat sobre les vies del tren, causant danys estructurals que han obligat a tallar el pas a vehicles rodats, així com a reduir la velocitat dels combois que hi circulen per sota.
Els fets han tingut lloc aquest dijous a les 3.58 hores en un pont de formigó del camí del Milord, que connecta amb Sant Martí de Torroella. El cos de Bombers de la Generalitat s'hi ha desplaçat amb una dotació, juntament amb els serveis de manteniment dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), que han avaluat els danys estructurals produits per l'impacte.
La circulació de vehicles sobre el pont ha quedat restablerta aquest matí.
