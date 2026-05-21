L’escola Joncadella de Sant Joan celebra la seva festa
El centre educatiu va organitzar una jornada plena de cultura popular, amb castellers, una mostra de foc i la presentació del seu nou capgròs
L’escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada va celebrar dissabte passat la Festa Major de l’escola organitzada per l’AFA. L’esdeveniment va reunir alumnes, famílies i mestres de l’escola i va tenir la cultura popular com a protagonista.
La jornada festiva va començar a les 4 de la tarda, amb diferents activitats infantils, com un taller per fer clauers o pintacares. L’ocasió va ser una oportunitat per presentar de forma oficial el Festotes, el nou capgròs de l’escola Joncadella. Aquesta figura, creada per l’artista Clara Anglada (Tallers Aglà) de Cassà de la Selva, neix amb la voluntat de transcendir l’àmbit escolar i integrar-se com un element més de la cultura popular i imatgeria del municipi bagenc.
El bateig de la nova figura festiva, que vol acostar la tradició dels gegants i els capgrossos entre els alumnes, va comptar amb uns padrins de luxe, els Joves Geganters de Manresa i els Gegants de l’Escola Collbaix. En un pati ple a vessar, la nova figura va fer el seu primer ball oficial acompanyada d’una gran gresca familiar, en una jornada que també va incloure l’actuació dels Castellers de Santpedor i una mostra del correfoc amb els Petits Bous de Foc, que van oferir la seva actuació al pati de l’escola.
Els assistents també van participar en un bingo musical i van poder gaudir d’un sopar organitzat per l’AFA de l’escola. La Festa Major de l’escola va ser una oportunitat per difondre entre els alumnes les tradicions de cultura popular catalanes i per gaudir d’una jornada festiva i educativa en comunitat.
