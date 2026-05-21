Monistrol de Montserrat ultima tràmits per a la cessió de la finca on ha d’anar el nou CAP
La ubicació és al parc de l’Alvèrnia, a tocar de la carretera C-55, on hi ha actualment el casal d’avis, que s’ha d’enderrocar
El projecte del futur CAP de Monistrol de Montserrat avança els darrers tràmits administratius que han de permetre posar a disposició del Servei Català de la Salut la finca necessària per fer realitat aquest equipament. L’Ajuntament continua treballant en els tràmits necessaris per fer possible la cessió de la finca destinada a la construcció del futur centre sanitari, que s’ubicarà al Parc de l’Alvèrnia, allà on actualment hi ha el casal d’avis.
Segons ha detallat el consistori, actualment, queden pendents alguns tràmits, entre els quals hi ha l’obtenció de l’informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua, la formalització davant notari de la segregació i agrupació de les finques, l’alta cadastral de la nova finca i l’enderroc de l’edifici del casal per llavors poder fer efectiva la cessió definitiva de la finca al Servei Català de la Salut.
Els primers contactes amb el departament es van iniciar el maig de 2022, quan es va plantejar el trasllat del CAP a una nova ubicació. Finalment, es va descartar la reutilització de l’actual edifici del casal d’avis, rehabilitant-lo i adequant-lo, perquè no reuneix les condicions necessàries, i es va optar per fer un edifici completament nou.
Un cop confirmada la viabilitat urbanística de la proposta i després de rebre una resposta favorable del Servei Català de la Salut respecte de la finca plantejada i de la necessitat de disposar d’aquest espai, la tramitació administrativa del projecte es va impulsar de manera efectiva a partir del desembre de 2023. Va ser en aquell moment quan es van iniciar els treballs tècnics i urbanístics necessaris per fer viable la futura cessió dels terrenys.
Durant aquest temps, segons detalla el consistori, s’han dut a terme diversos passos administratius i urbanístics, com la redacció del projecte d’enderroc del casal, la modificació puntual del planejament urbanístic i els tràmits necessaris per definir la finca que haurà de ser cedida al Servei Català de la Salut.
l’objectiu final, destaquen, és «disposar d’un espai adequat perquè el Servei Català de la Salut pugui avançar en la futura construcció del nou CAP de Monistrol de Montserrat».
Ja fa uns anys que l’Ajuntament de Monistrol va començar a plantejar-se un canvi d’ubicació de l’ambulatori, que va obrir portes l’any 1995 al local de l’antic Ateneu, que és estret i només disposa d’una única entrada pel carrer Manresa. Tot i que no ha perdut funcionalitat per als usuaris, pateix una manca d’espai i d’uns accessos complicats.
Inicialment, s’havia plantejat la possibilitat d’habilitar-hi un nou accés per la part posterior de l’edifici des del parc de l’Alvèrnia amb ascensors que salvessin el fort desnivell que hi ha, però es va considerar que era poc viable. Va ser a partir de llavors que l’opció que s’ha considerat més bona és el canvi d’ubicació i que no sigui amb un simple trasllat, sinó preveient la construcció d’un edifici nou i ben ubicat, a tocar de la carretera C-55, amb una bona disposició d’espai a l’exterior, que garanteix uns bons accessos tant a peu com en cotxe.
