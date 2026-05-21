Montserrat deixa memòria de Joaquima de Vedruna, fundadora d’una xarxa d’escoles amb forta implantació al Bages, Berguedà i Cerdanya
Al camí de Sant Miquel s’hi ha inaugurat aquest dijous una escultura dedicada a la religiosa, que fa 200 anys va crear la primera institució del que avui és la Fundació Vedruna
Un dels camins icònics de Montserrat, el de Sant Miquel, deixa memòria i constància des d’aquest dijous d’una de les figures religioses clau en l’educació a Catalunya, i amb forta incidència a la regió central. Aquest matí s’hi ha inaugurat una escultura dedicada a Joaquima de Vedruna (Barcelona 1783-1854), fundadora del que el dia d'avui és una xarxa de 39 escoles concertades repartides en 34 municipis que acullen més de 21.700 alumnes, sota el paraigua de la Fundació Vedruna Catalunya. I és que aquest 21 de maig del 2026 es compleixen exactament 200 anys que va fundar la primera institució amb l’objectiu d’educar nenes a Catalunya. Actualment, a l’àrea d’influència de Regió7 hi ha centres actius a Manresa, Sallent, Artés, Cardona, Navàs, Berga i Puigcerdà.
L’estrena i benedicció de l’escultura ha reunit gairebé 200 persones vinculades a les Vedrunes (germanes de la congregació, mestres i professors, alumnes i exalumnes...), en un acte que ha tingut lloc a deu minuts a peu del monestir d’aquest emblemàtic camí empedrat, dins del qual hi ha, precisament, el que es coneix com la Ruta dels Fundadors.
És un recorregut que va de la basílica de Montserrat fins a la creu de Sant Miquel, on hi ha situades diverses escultures en memòria de fundadors i fundadores d’escoles a Catalunya, iniciativa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC). Hi ha altres escultures en homenatge a figures com Sant Francesc d’Assís, Santa Joana Lestonnac o Santa Teresa de Jesús.
Una imatge que surt a rebre
L’autor de l’escultura, l’artista i professor Jordi Coll, en destacava, d’entrada, la ubicació, una clariana del camí on es recupera la visió de la muntanya de Montserrat, «un lloc per preparar-se, un lloc per reposar, un lloc per contemplar».
L’escultura és una peça de gran format esculpida en pedra que, detallava Coll, «neix de la idea d'unitat entre dos blocs que es van separant fins a acabar donant forma a un llibre obert. És el misteri que es desvela, la paraula que manifesta, el missatge que es difon. Alhora, és una porta que s'obre, la porta de casa, la porta de les escoles, la porta dels hospitals, la porta de les esglésies. Sempre oberta, ens rep, ens acull, ens convida a entrar donant-nos refugi i protecció».
La imatge de Joaquima de Vedruna sembla que en sorgeixi, i segons l’autor, «se'ns presenta com a dona, sense hàbit que li cobreixi el cap, amb els peus sobre el terra, mostrant així la seva proximitat i humanitat. Els braços, sempre oberts, són símbol d'acollida, de benvinguda». I hi afegia, en els detalls, que «apareix fent una passa endavant, avançant, apropant-se a nosaltres per donar-nos refugi i rebre'ns amb cordialitat i amor».
L’escultor explicava que en el procés de creació, picant la pedra -«que cal escoltar i entendre»-, li venien al cap les paraules «força i cura». I reblava: «És inevitable no vincular aquestes idees i paraules amb la vida i obra de Joaquim de Vedruna. Ella va comprendre les necessitats d'una època. Li va caldre una gran força per vèncer tots els inconvenients, per obrir nou camins amb el propòsit d'ensenyar, d'ajudar i de tenir cura dels altres».
"Som escoles cristianes i catalanes"
La presidenta de la Fundació Vedruna Catalunya Educació, Montserrat Espinalt, destacava que «tots els que som aquí, d'alguna manera, som continuadors i continuadores del llegat que ens ha deixat Joaquim de Vedruna, que volem que sigui ben viu», i agafant com a referència l’escultura, subratllava que «la seva imatge és una invitació per recordar-nos justament d'on venim, però sobretot una invitació a voler seguir caminant endavant».
També ha destacat l’espai on s’ha ubicat: «Per a les escoles Vedruna sabem que Montserrat és més que un lloc emblemàtic. Ho és del nostre país i ho és per a tots nosaltres. Simbolitza dos aspectes essencials de la nostra identitat. Dos aspectes que expressem quan diem ben clarament, en el nostre cas, que som escoles cristianes i que som escoles catalanes. També som escola catalana, arrelada a la llengua, a la cultura, a les tradicions del país». I en aquest sentit hi afegia que «la llengua catalana és per a nosaltres expressió d'una història, d'un llegat i d'una identitat compartida. I Montserrat també és, sens dubte, un dels seus grans símbols».
La superiora general de Vedruna, María Teresa Cuervo, deia que porten el llegat de la fundadora «i ho vivim en aquest moment amb un profund sentit. Unir les nostres vides, la nostra història i el nostre cor, agraint el passat, vivint el present amb esperança i obrint-nos al futur amb confiança»
L’estrena coincidia amb la vigília de la festivitat de la santa i se situa en el marc dels actes commemoratius del bicentenari de la institució. L’escultura és fruit d’un projecte conjunt de la Província Vedruna Europa i la Fundació Vedruna Catalunya Educació. La inauguració ha estat precedida de l’assistència a la missa conventual a l’abadia de Montserrat i posteriorment s’ha fet un dinar. L’acte ha comptat amb la participació de l’equip general i provincial de la congregació. L’estrena s'ha conclòs amb la interpretació de la Cançó dels 200 anys i Himne a Santa Joaquima, a càrrec d’alumnes de Vedruna Vall Terrassa.
200 anys d’història
Aquesta inauguració ha estat un dels moments destacats del calendari d’actes del bicentenari a Catalunya, que va iniciar-se el febrer passat a Vic, bressol de la institució fundada el 1826. Avui dia, la congregació manté la seva triple missió en l'educació, la salut i l'acompanyament de les persones més vulnerables, amb presència a 21 països de quatre continents. A Catalunya, la Fundació Vedruna Catalunya Educació és una xarxa d’iniciativa social amb 39 escoles i més de 21.000 alumnes.
