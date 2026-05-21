El regidor de Junts a Castellgalí, Lluís Gonzàlez, s'incorporarà al govern municipal del PSC
Assumirà les àrees de Joventut i Ensenyament en un executiu liderat per Marcos Álvarez, que acaba d'assumir l'alcaldia
Regió7 | Jordi Escudé
L'actual portaveu i únic regidor de Junts per Catalunya a Castellgalí, Lluís Gonzàlez León, que ara és a l'oposició, s'incorporarà al govern municipal que el PSC ostenta amb majoria absoluta en aquest Ajuntament. Així ho ha anunciat l'actual alcalde, Marcos Álvarez, just quan fa unes setmanes que va ser investit com a nou batlle del municipi en substitució de l'històric Cristòfol Gimeno. Aquesta incorporació arriba després de la reorganització que s'ha fet del cartipàs amb aquests canvis, i que, a un any de les eleccions, deixa un govern de 8 regidors, mentre que l'oposició es quedarà amb els 3 d'ERC.
Fonts del govern socialista han destacat que la relació amb el regidor de Junts "sempre ha estat constructiva i basada en el respecte institucional”, fet que ha facilitat l’acord per sumar esforços en aquesta nova etapa política al municipi. Així mateix, han explicat que tant el PSC com Lluís Gonzàlez comparteixen una visió coincident sobre el futur de Castellgalí i sobre l'oportunitat de treballar conjuntament per impulsar projectes de millora per al municipi. En aquest sentit, les dues parts posen en valor les sinergies trobades a l’hora d’enfocar els principals reptes del poble en els pròxims anys. Des del govern municipal també s’ha destacat "el perfil professional i la capacitat de treball" del nou regidor de govern, qualitats que, segons el PSC, han estat determinants a l’hora de valorar la seva incorporació a l’executiu local.
Per la seva banda, l'alcalde, Marcos Álvarez, ha subratllat que aquesta suma “respon a la voluntat de continuar treballant amb estabilitat, mirada de futur i esperit constructiu per donar resposta a les necessitats de Castellgalí i dels seus veïns i veïnes”.
Amb aquesta incorporació, Lluís Gonzàlez assumirà les àrees de Joventut i Ensenyament, dues regidories que el govern considera estratègiques per continuar desenvolupant polítiques orientades a les noves generacions i a la qualitat educativa del municipi.
