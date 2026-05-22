Alba Careta, Enric Verdaguer i Santi Careta actuen a la residència de Sant Fruitós de Bages
L'audició es va dur a terme en el marc del projecte social del festival Espurnes Barroques
JAUME GRANDIA
Sant Fruitós de Bages
El festival d’Espurnes Barroques, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Fruitós i l’entitat Ampans, va dur a terme a la residència de gent gran de Sant Fruitós de Bages un assaig obert, a càrrec de la trompetista i cantant Alba Careta, acompanyada per Enric Verdaguer (Henrio) i Santi Careta, que van oferir un programa de cançons populars catalanes. Moltes d’elles van comptar amb la participació d’usuaris d’Ampans, que prèviament havien realitzat un taller amb els músics. L’actuació es va dur a terme en el marc del projecte social del festival.
