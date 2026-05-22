Castellbell farà una extensa renovació de la xarxa d’aigua potable
Amb un pressupost de 352.516 euros, finançats majoritàriament per l’Agència Catalana de l’Aigua, el consistori preveu actuar en nou trams del municipi
L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar licita les obres de renovació de diversos trams de la xarxa municipal d’abastament d’aigua potable. El projecte compta amb un pressupost de 352.515 euros (IVA inclòs), aportat majoritàriament per una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua, per valor de 291.335 euros, i la resta subvencionat per la Diputació de Barcelona. El termini d’execució previst és d’entre tres i quatre mesos.
L’actuació permetrà substituir canonades antigues i obsoletes en diferents punts del municipi amb l’objectiu de reduir les fuites d’aigua, minimitzar les avaries i garantir un servei més eficient i fiable. El projecte contempla la renovació de trams formats principalment per fibrociment i PVC, materials que presenten un elevat grau d’envelliment.
Nou trams
Les obres es distribuiran en nou actuacions repartides per diferents sectors del municipi que havien estat detectades com els punts més conflictius de la xarxa: carrer Sant Geroni, Raval del Jordi, plaça Barcelona, sector del Pla de les Botxes, Ferreroles, Raval del Teixidor i El Molí, carrer Riera, avinguda Pare Claret – Can Xiviró i Avinguda Catalunya.
El projecte preveu la instal·lació de noves canonades de polietilè d’alta densitat (PEAD), més resistents i duradores, així com noves vàlvules de sectorització i elements de control que facilitaran el manteniment de la xarxa i reduiran l’afectació als abonats en cas d’incidència. A través d’aquesta actuació l’Ajuntament podrà optimitzar el rendiment de la xarxa d’aigua, reduir les pèrdues i poder combatre amb millors eines futurs episodis de sequeres, que seran més freqüents a conseqüència del canvi climàtic.
"Inversió necessària"
L’alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls, destaca que “aquesta actuació és una inversió necessària per modernitzar una infraestructura bàsica del municipi i continuar avançant cap a una gestió més eficient de l’aigua”. L’alcalde afegeix que “la renovació de la xarxa ens permetrà reduir pèrdues, millorar el servei i actuar de manera preventiva en trams que acumulaven incidències”. Els treballs també incorporen mesures de seguretat, gestió de residus i reposició dels paviments afectats per les obres. Totes les empreses interessades poden consultar tota la informació a través del perfil del contractant de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i tenen temps per presentar la documentació fins al 9 de juny.
