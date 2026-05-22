CCOO denuncia "col·lapse absolut" a les oficines de la presó de Lledoners
El sindicat denuncia que les baixes no es cobreixen amb la rapidesa necessària o, directament, no es cobreixen, i que hi ha molt personal nou i inexpert
El sindicat CCOO denuncia que les oficines de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, pateixen un "col·lapse absolut". Segons el sindicat, hi ha una xifra de baixes alarmants, i a més a més, el darrer concurs de trasllats ha provocat una renovació massiva de personal i la pèrdua de gran part dels funcionaris amb experiència.
Les dades que publica CCOO parlen d'un 33% de baixes a l'oficina de direcció, un 25% a l'oficina de gestió econòmica, i un 12,5% a la de gestió penitenciària. Aquesta darrera la consideren "especialment preocupant" perquè es tracta d'una àrea "d’elevada complexitat tècnica i responsabilitat jurídica, on el personal està fent un esforç extraordinari per mantenir el servei. Malgrat la professionalitat i implicació dels treballadors, l’augment constant d’interns i la manca de personal fan impossible assumir tota la càrrega de feina en condicions adequades".
Un comunicat del sindicat afirma que "és inadmissible que funcionaris sense experiència hagin d’assumir més de 160 expedients, quan l’òptim són uns 80 expedients, sense una formació adequada ni personal veterà que els pugui orientar. Aquesta situació no només posa en risc la salut laboral dels treballadors, sinó també el correcte funcionament administratiu i penitenciari del centre".
Per això, exigeixen "la cobertura immediata de totes les baixes, reforç urgent de personal, reduir les càrregues de treball, suport i formació adequada, mesures preventives davant els riscos psicosocials derivats de l’estrès i l’ansietat laboral, i que s’aturi l’increment d’interns".
Malgrat això, CCOO diu que "la resposta de l’equip directiu del centre, especialment del gerent i del director, és clarament insuficient". Per al sindicat, "resulta incomprensible que, malgrat les reunions i despatxos diaris de l’equip directiu, la situació continuï empitjorant dia rere dia. El personal necessita solucions urgents, suport real i decisions efectives, no immobilisme".
CCOO recorda que Lledoners acull aproximadament 950 interns, quan va ser dissenyat originàriament per a una capacitat d’uns 750 interns. Tot i aquest increment de més de 200 interns, "la plantilla de funcionaris continua essent pràcticament la mateixa que quan el centre funcionava amb la capacitat inicial, fet que genera una sobrecàrrega laboral insostenible".
Subscriu-te per seguir llegint
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- El mòbil d’Andic no tenia dades d’abans de la mort del seu pare
- Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
- Com pot Mango evitar una crisi per la detenció de Jonathan Andic? El llegat del pare, una estratègia «intel·ligent» i la inèrcia del consumidor
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus