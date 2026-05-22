Ciclistes influencers descobreixen durant el cap de setmana les comarques de Barcelona
La Diputació organitza l'activitat per donar a conèixer les possibilitats de diferents comarques com a destinació per a ciclistes
Regió7
De divendres 22 a diumenge 24 de maig, set creadors de contingut especialitzats en cicloturisme, ciclisme esportiu o rutes en BTT rodaran per les comarques de l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès, Osona, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. La Diputació de Barcelona els ha convidat a descobrir set de les rutes que confirmen el territori com un destí cicloturístic de primer ordre i a compartir les seves experiències amb el seus seguidors d’Instagram. La Fuga, un local d’ambient ciclista, va acollir el dijous 21 de maig l’acte que dona el tret de sortida a l’experiència.
Entre els perfils escollits n'hi ha dos que acostumen a mostrar plans en família: Sandra Jordà provarà el Camí del Llobregat (Baix Llobregat i Anoia) i Vanessa García farà una ruta pel riu Ter per després endinsar-se entre vinyes fins al mar (Osona i Garraf).
També hi ha un creadors que ofereix contingut de rutes en BTT com ara Nil Puchol, que farà la Volta per l’Obac, pedalarà entre Mataró i Santa Coloma de Gramenet i farà activitats a Badalona (Vallès Occidental, Maresme i Barcelonès), mentre que Guillem Bisbe recorrerà els paisatges de Sal i Prehistòria (Moianès i Bages).
Dins de l’àmbit del ciclisme esportiu, Laura Figueras vol compartir l’experiència a la Volta al Catllaràs (Berguedà) i Maria Fontanals ha assumit el Repte de l’Alt Montseny (Maresme i Vallès Oriental). Finalment, Ayde, Aida Casares Gutiérrez, una experta del bikepacking o ciclisme amb motxilla, es perdrà pel Camí Oliba (Bages i Osona).
El camí del Llobregat i la Via Blava Anoia, amb @sjpasco
Sandra Jordà va ser campiona d’Europa d’ultramarató al 2017 i Campiona d’Espanya d’enduro al 2017, 2018 i 2020, i s’ha fet molt popular a Instagram (59,9K seguidors) gràcies a les seves rutes amb mountain bike i les seves experiències com a mare ciclista. Divendres, la família farà un recorregut de 30 kilòmetres pel Camí del Llobregat.
Després de recobrar forces al Racó de Can Valentí de Santa Coloma de Cervelló, descobrirà el secret del gust dels tomàquets del Parc Agrari del Baix Llobregat a la Finca Nano Farinetes de Sant Boi. Allà, també tastarà les propostes de Bart Burger Gastronòmic i farà nit a l’Hotel El Castell. Dissabte, descobrirà el tram final del Delta del Llobregat fins arribar a la platja, per dinar després al Xiringuito, del Prat de Llobregat i visitar la Fundació CRAM i el seu Centre de Recuperació d’Animals Marins. A la nit, deixaran la comarca del Baix per poder recórrer els primers 19 kilòmetres ja accessibles de la Via Blava Anoia.
Seguint el riu Ter fins el mar del Garraf, amb @vanessita80
Vanessa García acostuma a explicar els seus plans en família al seu perfil d’Instagram (71,3K seguidors). Divendres, iniciarà ruta, ben acompanyada, al Museu del Ter amb un joc de pistes: “El tresor dela Quimeta” o bé “l’Escape Tour del Serpent de Manlleu”. Un circuit circular apte per fer amb canalla petita, amb sortida i arribada a Manlleu, la portarà fins a l’ermita de Puig-Agut i les seves vistes espectaculars. Però prop del kilòmetre 9, farà una aturada tècnica per dinar al Restaurant Cal Batlle. Des de Manlleu, trasllat a Vic, on podrà gaudir d’un centre històric inspirador. Sopar a l’Insòlit Vic i nit al Stances Vic, un allotjament amb encant amb certificat Cycling Friendly. Dissabte i diumenge, ruta suau per les vinyes de Sitges: un itinerari circular de gairebé 26 kilòmetres i desnivells acumulats que no arriben als 300 metres. Dissabte, el dinar serà al Restaurant Pic Nic de Sitges i la nit a l’Hotel Calípolis. La visita acabarà a Vilanova i la Geltrú, amb una visita al Museu del Ferrocarril i dinar de comiat al Restaurant La Daurada.
La Volta per l’Obac i ruta de Mataró a Santa Coloma de Gramenet, amb @nilpuchol
La Volta per l’Obac és un itinerari circular de 44 kilòmetres que surt de Rellinars, amb un desnivell de 600 metres. És el pla de Nil Puchol (50,1K seguidors a Instagram) per a divendres 22 de maig. Baixarà de la bici per posar els peus a Sabadell, on dinarà al Sibarius, gaudirà d’un massatge recuperador al Club Natació Sabadell i dormirà a l’Hotel Catalonia Verdi. L’endemà, pedalarà de Mataró a Santa Coloma; visitarà el Monestir de Sant Jeroni i el Museu de Badalona; dinarà al Tela Marinera de Badalona i descansarà a l’Hotel Atenea Port de Mataró. La jornada de diumenge començarà amb una visita cultural a la Nau Gaudí i a la Casa Coll i Regàs, també a Mataró. El dinar de comiat serà al restaurant ecològic Lasal del Varador.
Paisatges de sal i prehistòria, amb @willyacoo
Guillem Bisbe, @willyacoo (4,4K seguidors a Instagram), afrontarà divendres una exigent ruta de 32 kilòmetres, de Tona a Muntanyola i fins a Collsuspina. Després de dinar al Moianès, visitarà les Coves del Toll de Moià. Dissabte, sortirà de Manresa per completar la Via Salària, de 40 kilòmetres. Es tracta de l’antic camí ramader que creuava el terme de Cardona a la recerca de les pastures d’estiu de les muntanyes, on els pastors feien parades per comprar la sal necessària per als seus ramats. Galván dinarà després a Can Flautes, visitarà el Castell de Cardona i acabarà el dia al Parador de Cardona. Diumenge, visitarà la Muntanya de Sal de Cardona i s’acomiadarà de la comarca amb un dinar a La Premsa.
La Volta al Catllaràs, amb @laufigueras
Laura Figueras (16K seguidors a Instagram) es defineix a la seva bio com a garrotxina, però divendres 22 iniciarà la jornada recorrent els primers 82 kilòmetres de la Volta al Catllaràs, un dels espais de referència del Berguedà per a amants de les rutes en bicicleta per l’alta muntanya. Acabarà el dia amb un dinar al restaurant Corpus, de Berga, i una visita als miradors de Queralt, Figuerassa i Rasos de Peguera. Després de descansar en el xalet refugi dels Rasos de Peguera, farà nit a l’hotel Estel de Berga. Dissabte, passejada en bici de carretera pel Baix Berguedà i visita a l’exposició del Festival Cíclick, el festival de fotografia ciclista i de paisatge que se celebra al llac de Graugés. A continuació, dinar a La fonda del Berga ressort, amb una sessió de relax i recuperació. No podria faltar una visita a la Patum. El dia acabarà a l’Hotel Estel i al seu restaurant, el Caliu. Diumenge, visita al Museu de les mines de Cercs, a Sant Corneli, i dinar al Restaurant Cal Candi, de Vilada, per degustar producte local.
El Repte de l’Alt Montseny, amb @mariafontanalsicoll
Maria Fontanals i Coll (35,2K seguidors a Instagram) iniciarà divendres amb una ruta de 65 kilòmetres que enllaça Calella, Collformic i Sant Esteve de Palautordera, una exigent però magnífica ruta de cicloturisme que travessa el Parc del Montseny. Després de dinar a la Fonda Montseny, un massatge d’espígol i nit a l’Hotel Som l’Om, eco-friendly. Dissabte, Fontanals completarà la ruta circular iniciada el dia anterior. Seran 80 kilòmetres de Sant Esteve de Paulautordera a Santa Fe del Montseny i des d’allà, a Calella. Fontanals dinarà al restaurant Marítim-Far de Calella, gaudirà d’un passeig cultural amb tast de vins de la DO Alella i acabarà el dia a l’Hotel Neptuno. Diumenge, ruta de gravel de recuperació, de Montseny a La Garriga (39 kilòmetres). L’últim dinar serà a l’Hotel Blancafort de La Garriga, que disposa d’un ben equipat espai termal.
El camí Oliva, amb @_ayde_
El Camí Oliba és una ruta d'art romànic que uneix la comarca del Bages, d'Osona i del Ripollès seguint les petjades històriques del Bisbe i Abat Oliba. Aida Casares Gutiérrez i les seves alforges compartiran una part amb els seus seguidors (23,9K a Instagram). Divendres recorrerà els primers 39 kilòmetres de Montserrat a Artés. Després dinarà a La Forca de Castellgalí, visitarà la Cova de Manresa i dormirà a Món Sant Benet. La segona etapa, dissabte, uneix els 44 kilòmetres entre Artés i Vic. A continuació, dinar a La Competència Vic, visita cultural a Vic i sopar a Insòlit Vic. Casares passarà la nit a UpRooms Vic, un allotjament especialment equipat per a ciclistes. L’etapa 3 transcorrerà entre Vic i Rupit. L’experiència acabarà amb dinar a la Fonda Marçal i una visita al Forn de l’Era, amb molta anomenada pel pa de pagès i la coca de forner que elaboren de la mateixa manera des de fa 50 anys.
