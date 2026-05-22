Crema la brossa d'un contenidor a l'exterior d'una empresa de productes químics a Callús

Els treballadors de la nau han conseguit controlar les flames abans de l'arribada dels Bombers

Lateral d'un camió dels Bombers en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

Jordi Torres Cusidó

Manresa

La brossa d'un contenidor ha cremat a l'exterior d'una empresa d'emmagatzematge i transport de productes químics aquesta nit de dijous a Callús. Els fets han tingut lloc a les 21.31 hores, al polígon industrial de Can Cavaller, on els treballadors de SPT s'han adonat de l'incendi i han avisat a emergències. Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat, inicialment, cinc dotacions, de les quals només dues hi han acabat treballant, ja que els mateixos treballadors i propietaris de l'empresa havien sortit a apagar les flames.

En arribar el cos d'emergències, l'incendi ja era quasi extingit, per tant, només han hagut d'acabar de sufocar-lo i fer revisió. El foc no ha arribat a tenir cap altra afectació més enllà del contenidor cremat.

