Les escoles Francesc Macià i Fedac participen en el Mercat de Cooperatives Escolars de Súria
Es tracta d'una activitat educativa per fomentar la cultura emprenedora entre l'alumnat
Regió7
El 8è Mercat de Cooperatives Escolars de Súria va tenir lloc el passat dissabte 16 de maig a la plaça de Sant Joan, amb la participació de les escoles Francesc Macià i Fedac. La iniciativa forma part del programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE) de la Diputació de Barcelona, que compta amb la participació de l’Ajuntament de Súria i el Consell Comarcal del Bages.
Les cooperatives participants en aquesta edició han estat Super Coop FM (Escola Francesc Macià) i The Kings of Art (Escola Fedac). La presència de les parades de les dues cooperatives a la plaça de Sant Joan va coincidir amb el desenvolupament del mercat setmanal en aquest mateix espai urbà.
La celebració del Mercat de Cooperatives Escolars de Súria culmina l’activitat desenvolupada durant aquest curs als centres escolars per fomentar la cultura emprenedora entre l’alumnat, amb el suport dels respectius equips docents. En l’actual curs, prop de 300 centres escolars han pres part en el programa CuEmE, que ha arribat a la 15a edició amb més d’11.000 alumnes participants i el suport de prop d’una seixantena d’ens locals. El Mercat de Cooperatives Escolars de Súria és impulsat per les àrees de Promoció Econòmica i Educació de l’Ajuntament i pels centres escolars.
