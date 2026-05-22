La Ludwig Band serà cap de cartell de la programació musical de la Festa Major d’Artés
Els grups Les que faltaBand, El baile de fin fe curso, SDP, La trup duet, Cafè trio i les havaneres d’Els pescadors de l’Escala completaran la proposta
L’Ajuntament d’Artés ha avançat part de la programació musical de la Festa Major, que tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. El plat fort arribarà divendres de la mà de La Ludwig Band, una de les formacions més destacades de l’escena musical catalana contemporània. La banda és reconeguda per les seves lletres agudes i el seu esperit satíric. Arribarà a Artés amb un nou disc sota el braç, el més llarg de la seva trajectòria, amb 14 cançons de les quals ja se’n poden sentir ‘Millor amb ell’, ‘Ha plogut des de llavors’ i ‘On t’has ficat aquesta nit’. El grup ha acumulat diversos reconeixements, com el Premi Enderrock al millor disc de pop-rock del 2023 per ‘Gràcies per venir’.
La primera nit de Festa Major també comptarà amb una sessió de DJ i amb l’actuació de La Trup Duet, formació del Bages integrada per Glòria Tàpia i Alexis Cabrillana. El duet ofereix un repertori de versions acústiques en un format íntim i elegant, ideal per crear ambient i connectar amb el públic.
Dissabte 5 de setembre, el Frikibingo donarà el tret de sortida a la nit amb una proposta participativa pensada per fer cantar, riure i interactuar. Portaran un repertori ple de referències populars i ambient de festa. Tot seguit actuarà El baile de fin de curso, un grup que reinventa els hits actuals i clàssics amb un estil propi.
La nit continuarà amb Cafè Trio, formació del Berguedà i el Bages integrada per Marcel Casellas, Eva Solà i Jordi González, amb més de vint anys d’experiència en el món del ball i del concert. La sessió del DJ Álvaro tancarà la programació musical de la nit de dissabte.
Diumenge 6 amenitzarà la festa el talent local de la banda SDP, que fusiona pop urbà, electrònica, trap, reggaeton i rock en català. Amb una proposta fresca i festiva, s’ha consolidat com una de les formacions emergents del panorama musical català gràcies a treballs com ‘Mode avió’. La mateixa nit actuaran Les que faltaBand, una banda formada íntegrament per dones que aposta per un directe reivindicatiu, festiu i ple d’energia. En pocs anys s’han convertit en una de les revelacions de les festes majors i festivals del territori.
La programació musical es completarà dilluns dia 7 amb el reconegut grup d’havaneres Els pescadors de l’Escala, amb més de seixanta anys d’història. La seva actuació servirà per posar el punt final a quatre dies de celebració.
