Sant Fruitós multarà 9 amos de gossos ‘caçats’ amb les batudes d’ADN dels excrements
Ara s’han obtingut els resultats de laboratori de la primera de les batudes de deposicions canines a l’espai públic, en la qual se’n van recollir 11
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha identificat 9 mostres d’ADN caní després d’analitzar al laboratori les mostres recollides durant la primera batuda de control d’excrements de gossos a la via pública. En total, es van recollir 11 mostres durant la primera recerca realitzada el dia 16 d’abril.
Aquest mes de maig ja s’ha realitzat la segona batuda i s’està a l’espera dels resultats de les anàlisis.
Un cop identificats els propietaris dels animals, el consistori ja ha anunciat que iniciarà els corresponents procediments sancionadors, d’acord amb el que estableix l’ordenança municipal de tinença d’animals.
En aquest sentit, recorda que no recollir les defecacions dels animals a la via pública o als espais públics està tipificat com una infracció molt greu, amb sancions que poden anar dels 300 als 500 euros.
La primera batuda es va centrar en diversos punts del municipi, especialment al voltant de la biblioteca, el parc del Castell, l’avinguda Sant Joan, l’avinguda Lluís Companys, el carrer Albéniz, el carrer Carles Buïgas i la plaça del Ressorgiment. L’Ajuntament realitzarà batudes mensualment al llarg de tot l’any, en diferents zones del municipi.
Amb aquesta iniciativa, el consistori vol reduir la presència d’excrements a la via pública, fomentar el civisme i contribuir a millorar la salubritat i la qualitat de l’espai públic del municipi.
Un mètode amb recorregut
Durant el mes de març, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va anunciar la reactivació del sistema de recollida d’excrements de gossos a la via pública amb l’objectiu de detectar els propietaris infractors que no recullen aquestes deposicions. El mostreig d’ADN ja s’havia posat en marxa anteriorment, però el consistori admet que amb el temps se n’havia relaxat l’aplicació.
Es tracta d’un mètode que, en el seu moment, va ser innovador i pioner a la comarca del Bages, on va començar a funcionar fa gairebé una dècada en municipis com Callús i Súria, abans d’estendre’s a altres poblacions com Sant Fruitós de Bages.
Ara, el sistema es reactiva amb una aplicació més regular per tal d’incrementar-ne l’eficàcia. En concret, es preveu dur a terme un total de quatre batudes mensuals. Durant el mes de març, un equip format per personal tècnic municipal, membres de la Policia Local i treballadors de l’empresa de neteja va rebre una formació específica per tornar a posar en funcionament aquest servei a partir del mes de maig. Aquest equip és l’encarregat de recollir les mostres de femta a la via pública i de fer-ne el registre corresponent.
En el marc del conveni vigent amb la Mancomunitat del Cardener, un cop recollides, les mostres es lliuraran a aquest organisme, que s’encarregarà de dur-ne a terme l’anàlisi per identificar l’animal i, en conseqüència, el seu propietari. Tot plegat permetrà iniciar el procediment sancionador corresponent amb l’objectiu de fomentar el civisme i garantir uns espais públics més nets i saludables per al conjunt de la ciutadania.
Cal remarcar que aquest sistema està vinculat a l’obligació dels propietaris de registrar els seus gossos en el cens municipal, mitjançant una extracció de sang de l’animal que permet, posteriorment, identificar-ne el propietari a partir de l’anàlisi de les femtes.
Quan aquest sistema es va implantar per primera vegada, l’any 2017, municipis pioners com Callús i Súria van arribar a recollir mostres de sang pràcticament del 100% dels gossos censats. Aquell mateix any es van imposar les primeres sancions gràcies a la detecció d’infractors mitjançant aquest mètode.
