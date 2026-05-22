Sant Joan obre un procés de pressupostos participatius que culminarà pels Embarrats
Del 25 de maig al 7 de juny ja es podran presentar propostes a través de la web o amb en format físic a la biblioteca i l'OAC
Regió7
Sant Joan de Vilatorrada posa en marxa un procés de pressupostos participatius adreçats a la ciutadania, que podrà proposar, debatre i votar projectes que s'executaran l’any 2027. El procés arrencarà el pròxim 25 de maig i culminarà per la Fira dels Embarrats.
La iniciativa començarà amb una primera fase de presentació de propostes, del 25 de maig al 7 de juny, que es podran recollir de manera digital, a través de l'aplicatiu Participa 311 que es pot trobar al web de l’Ajuntament, i en format físic, mitjançant els formularis disponibles a la biblioteca municipal i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
Un cop tancada la recollida, l'equip tècnic municipal analitzarà totes les iniciatives presentades per comprovar que compleixen els criteris establerts a les bases dels pressupostos participatius. El resultat d'aquesta fase serà un llistat definitiu d'iniciatives viables que passaran a la fase de votació, del 21 de setembre al 18 d'octubre. Es podrà escollir entre les iniciatives del llistat definitiu i seleccionar aquelles que es considerin prioritàries per al municipi. El procés culminarà durant la Fira dels Embarrats, on hi haurà una carpa per poder votar presencialment. Les iniciatives guanyadores es faran públiques a finals d'octubre de 2026 i seran executades per l'Ajuntament durant l'any 2027.
Per donar més detalls de tot el procés, el pròxim 26 de maig tindrà lloc una sessió participativa oberta a tota la ciutadania on s'explicarà el funcionament i la manera de participar-hi. La jornada també servirà per generar debat col·lectiu i recollir idees i iniciatives a través d'una pluja d'idees en la qual totes les persones assistents podran expressar la seva opinió en un entorn respectuós, inclusiu i divertit.
Fonts municipals destaquen la voluntat de l'Ajuntament perquè aquest procés reflecteixi la diversitat real del municipi: persones joves i grans, de tots els barris i entorns. El regidor de Participació i Barris, Toni Dorado, fa una crida a la participació: “Volem comptar amb tots els veïns i veïnes i per això recuperem els pressupostos participatius. Totes les veus, totes les idees compten i podem ajudar a millorar Sant Joan”.
