La Setmana dels Geoparcs Europeus portarà una vintena d’activitats de descoberta a l'àrea central
Tallers, sortides guiades, exposicions i activitats familiars conviden a resseguir el patrimoni geològic, natural i cultural del Geoparc del 23 de maig al 7 de juny
El Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central s’afegeix a la celebració de la Setmana dels Geoparcs Europeus amb un ampli programa d’activitats repartides arreu del territori. Del 23 de maig al 7 de juny, una vintena de propostes permetran apropar-se al patrimoni geològic, natural i cultural del Geoparc a través d’experiències pensades per a tots els públics.
La programació inclou tallers, caminades guiades, visites, exposicions, xerrades i activitats familiars que connecten la geologia amb aspectes com la biodiversitat, la història, les tradicions o l’art. La iniciativa forma part d’una celebració conjunta dels Geoparcs Europeus per donar a conèixer el valor d’aquests territoris reconeguts per la Unesco pel seu patrimoni geològic excepcional.
Les activitats començaran el 23 de maig amb un taller de minerals al Centre de Visitants del Geoparc, a Sallent, on els participants podran conèixer i identificar roques i minerals característics del territori. Durant els dies següents s’han programat diverses sortides geològiques, com la descoberta de l’entorn del Parc Prehistòric de les Coves del Toll de Moià, una caminada pels voltants de Sant Cugat del Racó, una ruta nocturna a Súria per descobrir la falla del Migmón i la història geològica de la zona i visites guiades a la Cova de Mura, al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
La programació també aposta per activitats vinculades a la natura i el coneixement tradicional. És el cas dels tallers de cosmètica natural i plantes aromàtiques, les passejades botàniques o les activitats relacionades amb les herbes remeieres del territori.
Les biblioteques i equipaments culturals del territori tindran també un paper destacat amb exposicions, presentacions de contes, tallers infantils i xerrades divulgatives. Entre les propostes hi ha l’exposició de dibuixos de natura del Bages a Navarcles, la presentació del conte “El cant del bruel” o la conferència sobre la història de la sal de Cardona des del Neolític fins a l’edat del Bronze.
La Setmana dels Geoparcs Europeus culminarà amb activitats destacades com la Festa de la Sal de Cardona, que fa valdre la identitat i el patrimoni cultural de la vila, i una pujada al turó de Castellet de Sant Vicenç de Castellet.
El president del Geoparc i conseller de Turisme del Consell Comarcal del Bages, Eduard Mata, destaca que «la Setmana dels Geoparcs Europeus és una oportunitat per redescobrir el territori des d’una mirada diferent, entenent com la geologia forma part del nostre paisatge, de la nostra història i també de la nostra identitat». També remarca «la implicació de les entitats, biblioteques, ajuntaments i persones expertes que fan possible una programació tan diversa i repartida per tot el Geoparc».
El joc del Geoparc també convida a recórrer el territori
Durant la Setmana dels Geoparcs Europeus el Geoparc de la Catalunya Central continuarà promovent el seu joc digital interactiu, una proposta que permet descobrir el territori d’una manera participativa i lúdica. A través d’aquesta eina, els participants poden apropar-se al patrimoni geològic, natural i cultural del Geoparc mentre exploren diferents indrets del territori.
El joc forma part de les accions de divulgació impulsades pel Geoparc per fomentar el coneixement del patrimoni local i incentivar la descoberta dels municipis i espais que en formen part, especialment entre el públic familiar i jove. Es pot accedir al joc a través del web https://joc.geoparc.cat/.
