Avinyó lliura els tres premis que reconeixen «el talent i l’esforç» de veïns i entitats
L’acte de proclamació de guanyadors del segon certamen ADN ha tingut lloc aquest divendres al vespre al local Catalunya
Ruth March, Josep Solsona i l’ADF Quercus han estat els guanyadors de la segona edició dels premis ADN d’Avinyó. Uns guardons (Avinyó, Dedicació, Nivell) impulsats l’any passat per l’Ajuntament d’Avinyó amb l’objectiu de reconèixer «la feina, el talent i l’esforç» de persones i entitats del municipi que han destacat en diferents àmbits de la vida social, cultural, esportiva o professional. La proclamació i reconeixement s’ha fet aquest divendres, en un acte celebrat al Catalunya.
El Premi Avinyó, que va destinat a persones o entitats que han portat el nom del poble més enllà del municipi, ha estat per a l’ADF Quercus. S’ha volgut així reconèixer la seva tasca en la prevenció i la lluita contra els incendis forestals i, en especial en aquest cas, la seva participació de manera voluntària en l’extinció de l’incendi forestal de Zamora de l’estiu passat. L’ha recollit Santi Montsech, que n’és coordinador, acompanyat d'altres membres de l'agrupació.
A continuació, s’ha lliurat el premi Dedicació, destinat a reconèixer la trajectòria i la tasca duta a terme durant anys per persones o entitats. En aquest cas ha recaigut en la figura de Josep Solsona, per la seva inestimable tasca, durant anys, d’arranjament dels murs de pedra seca del tram avinyonenc de l’històric camí ramader de Marina.
Finalment, i seguint cronològicament la nomenclatura dels premis, s’ha lliurat el de Nivell, destinat a aquelles persones que han destacat especialment durant el darrer any. Guardó que s’ha atorgat a Ruth March, que l’any passat es va proclamar campiona de Catalunya de mountain bike màster 30.
Totes les proclamacions han estat precedides de missatges enregistrats dels guanyadors de la primera edició en cadascun dels apartats.
Els parlaments de l’alcalde d’Avinyó, Sergi Grau, i de la regidora de Cultura, Sandra Rovira, han obert o conclòs l’esdeveniment, que ha anat seguit d’un sopar. En l’acte s'ha posat de manifest que la bona acollida que havia tingut la primera edició ha fet decidir donar continuïtat als Premis ADN amb l’objectiu de «continuar posant en relleu les iniciatives i trajectòries que contribueixen al desenvolupament i a la projecció d’Avinyó».
El certamen ha estat precedit d’un primer període que va tenir lloc entre març i abril durant el qual la ciutadania podia presentar candidats per a cada categoria. Del 13 al 28 d’abril la població va poder votar les propostes presentades per establir uns finalistes. Finalment, la novetat d’enguany és que les persones guanyadores de la primera edició dels Premis ADN eren les encarregades d’escollir els guanyadors d’enguany, triant-ne un per categoria entre les propostes finalistes.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa
- Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
- Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
- Montserrat deixa memòria de Joaquima de Vedruna, fundadora d’una xarxa d’escoles amb forta implantació al Bages, Berguedà i Cerdanya
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Joan García, de Sallent, entoma les credencials com a ambaixador del Bages
- El Govern transformarà la C-16 entre Berga i Bagà amb un desdoblament i un tercer carril reversible
- Multes importants al veïnat que faci trampes amb el reciclatge a Manresa