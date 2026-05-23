El Club de Dards Sant Fruitós de Bages gestionarà el bar de les piscines municipals durant tot l’any
La nova entitat iniciarà la seva activitat el proper dissabte 30 de maig, amb la celebració d’un torneig obert a tota la ciutadania
Regió7
Sant Fruitós de Bages
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha formalitzat un conveni de col·laboració amb la nova entitat Club de Dards Sant Fruitós de Bages, per tal que desenvolupin la seva activitat a la sala polivalent de les piscines municipals i en gestionin el bar. A través d’aquest acord, l’entitat implanta la pràctica esportiva dels dards al municipi i, alhora, assumeix la gestió del bar de les piscines municipals durant tot l’any. Aquesta iniciativa permetrà dinamitzar l’equipament més enllà de la temporada d’estiu. La nova entitat iniciarà la seva activitat el proper dissabte 30 de maig, amb la celebració d’un torneig de dards obert a tota la ciutadania.
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa
- Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
- Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
- Montserrat deixa memòria de Joaquima de Vedruna, fundadora d’una xarxa d’escoles amb forta implantació al Bages, Berguedà i Cerdanya
- El mòbil d’Andic no tenia dades d’abans de la mort del seu pare