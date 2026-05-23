Prop de 270 alumnes de Súria participen en una acció de neteja a l’entorn del riu Cardener
L’alumnat participant va omplir nou sacs de deixalles amb envasos, cartrons, fusta, vidre, restes de pneumàtic i altres residus
Regió7
Súria
Prop de 270 alumnes de les escoles Francesc Macià, Salipota i Fedac de Súria van participar en una acció de neteja de l’entorn del riu Cardener, dins de la campanya Let’s Clean Up Europe. L’acció formava part de les activitats del programa Escoles Verdes a Súria, que promou iniciatives de sensibilització mediambiental al llarg de tot el curs. L’alumnat participant va omplir nou sacs de deixalles amb envasos, cartrons, fusta, vidre, restes de pneumàtic i altres deixalles. Durant la jornada, els alumnes també van gaudir de diverses activitats lúdiques.
