Sant Vicenç fa el pròleg de la gran ballada de gitanes amb les infantils
La plaça de l’Ajuntament ja ha pogut veure aquesta tarda la versió dels més petits, a l’espera d’acollir aquest diumenge mig miler de dansaires populars
Regió7
Sant Vicenç de Castellet ha fet aquest dissabte un primer tast del ball de gitanes popular amb la versió infantil, preludi de la ballada gran que tindrà lloc aquest diumenge. Els més petits han fet evident a la mateixa plaça de l'Ajuntament que hi ha relleu generacional.
Les parelles han arribat a la plaça en cercavila, que ha arrencat a la plaça de l'Onze de Setembre encapçalada pels grallers de la colla de Geganters i els gegantons Nen i Nena, vestits també de balladors de gitanes. Un cop arribats, a l'espai de davant de l'Ajuntament les parelles infantils participants han executat les diferents peces d'aquesta ballada ocupant amb el públic un terç de la plaça.
Com la dels grans, ha comptat amb els elements principals: ball de barons d’inici (tot i que en aquest cas interpretat amb els gegantons), galop d’entrada i tots els entremesos (peces de la ballada): el xotis, les catxutxes, les contradanses, la jota i el vals-jota, més el galop final.
Enguany s’ha consolidat una de les novetats introduïdes en l’edició del 2025, que és que algunes de les peces que componen la ballada han estat interpretades en directe per alumnes de l’Escola Municipal de Música. Un element més que suma identitat de la que probablement és la festa més representativa de Sant Vicenç.
De fet, aquesta identitat es veurà amb tota la potència aquest diumenge, que és quan tindrà lloc la diada i la ballada central d’aquest cap de setmana de Gitanes. La plaça de l’Ajuntament s'omplirà amb un total de 16 colles que sumaran mig miler de balladors, en una edició que manté la que va ser la gran novetat del 2025: una ballada repartida en dos torns per deixar prou espai a la plaça per encabir tots els dansaires populars i, sobretot, donar aire a les seves evolucions. També com l’any passat, aquesta nova estructura farà avançar mitja hora l’inici dels balls, que serà a 2/4 de 12 del migdia a la plaça, si bé a les 11 ja s’haurà sortit en cercavila des de la plaça de l’Església amb l’acompanyament dels gegants.
