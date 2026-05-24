Aliança Catalana proclama Ferran López com a cap de llista per Sant Joan de Vilatorrada
És el segon candidat que fa oficial la formació al Bages, després del de Sant Vicenç de Castellet
Regió7
Aliança Catalana ja té candidat per al segon municipi més gran del Bages. Ferran López Bautista serà qui encapçalarà la llista a Sant Joan de Vilatorrada, segons ha fet públic la formació, que el presenta com un alcaldable «amb una clara vocació de servei, experiència en lideratge associatiu i una trajectòria professional vinculada a la indústria, la docència i la gestió».
Segons AC, Ferran López representa «aquesta manera d’entendre el servei públic: des de la proximitat, el rigor i la implicació constant amb el poble».
Format en enginyeria química, posteriorment va cursar el grau en Administració i Direcció d’Empreses i un màster en Direcció Logística. Més endavant va cursar el màster de formació del professorat i actualment exerceix com a professor de matemàtiques de secundària al Bages.
Professionalment, ha treballat en sectors com el químic, l’elèctric i l’automoció. Aquest recorregut, diu AC en un comunicat on fa pública la proclamació, «li ha permès entendre tant la realitat industrial com la social i educativa del territori».
Aliança subratlla que «des de ben jove ha entès que el compromís amb Sant Joan és una responsabilitat» i en aquest sentit diu que «sempre ha estat una persona implicada en la vida social del municipi, participant de manera altruista en diferents projectes i entitats, col·laborant en iniciatives solidàries com Creu Roja i prenent part en nombrosos actes i activitats que donen vida al poble».
Així, en destaca que fa més d’una dècada que presideix el Club d’Escacs de Sant Joan de Vilatorrada, i que en aquest temps «ha consolidat l’entitat, n’ha ampliat la base social i ha impulsat l’esport base, situant el club com una referència tant en l’àmbit competitiu com organitzatiu».
Del seu perfil personal, AC assegura que «Ferran López estima profundament Sant Joan de Vilatorrada i està convençut que el municipi té potencial per esdevenir un referent a Catalunya en dinamisme, eficiència, cohesió i qualitat de vida. El seu tarannà és constructiu: sap detectar problemes, analitzar-los amb rigor i plantejar alternatives viables». També en diu que «la seva experiència docent li ha reforçat habilitats essencials com la comunicació clara, la capacitat d’adaptació, l’empatia i la gestió de grups diversos».
En el comunicat de presentació del nou alcaldable, Aliança per Catalunya reitera que «ens presentem a les eleccions perquè Catalunya necessita una veu valenta que defensi sense complexos els interessos dels catalans. Volem recuperar la seguretat, la prosperitat i la dignitat nacional davant uns partits que han abandonat el país i la seva gent». I afirma que «ens comprometem a posar les institucions al servei dels catalans». És el segon candidat que fa oficial al Bages, després del de Sant Vicenç de Castellet.
