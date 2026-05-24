Aliança Catalana proclama Ferran López com a cap de llista per Sant Joan de Vilatorrada

És el segon candidat que fa oficial la formació al Bages, després del de Sant Vicenç de Castellet

El candidat d'Aliança Catalana a Sant Joan, Ferran López / AC

Aliança Catalana ja té candidat per al segon municipi més gran del Bages. Ferran López Bautista serà qui encapçalarà la llista a Sant Joan de Vilatorrada, segons ha fet públic la formació, que el presenta com un alcaldable «amb una clara vocació de servei, experiència en lideratge associatiu i una trajectòria professional vinculada a la indústria, la docència i la gestió».

Segons AC, Ferran López representa «aquesta manera d’entendre el servei públic: des de la proximitat, el rigor i la implicació constant amb el poble».

Format en enginyeria química, posteriorment va cursar el grau en Administració i Direcció d’Empreses i un màster en Direcció Logística. Més endavant va cursar el màster de formació del professorat i actualment exerceix com a professor de matemàtiques de secundària al Bages.

Professionalment, ha treballat en sectors com el químic, l’elèctric i l’automoció. Aquest recorregut, diu AC en un comunicat on fa pública la proclamació, «li ha permès entendre tant la realitat industrial com la social i educativa del territori».

Aliança subratlla que «des de ben jove ha entès que el compromís amb Sant Joan és una responsabilitat» i en aquest sentit diu que «sempre ha estat una persona implicada en la vida social del municipi, participant de manera altruista en diferents projectes i entitats, col·laborant en iniciatives solidàries com Creu Roja i prenent part en nombrosos actes i activitats que donen vida al poble».

Així, en destaca que fa més d’una dècada que presideix el Club d’Escacs de Sant Joan de Vilatorrada, i que en aquest temps «ha consolidat l’entitat, n’ha ampliat la base social i ha impulsat l’esport base, situant el club com una referència tant en l’àmbit competitiu com organitzatiu».

Del seu perfil personal, AC assegura que «Ferran López estima profundament Sant Joan de Vilatorrada i està convençut que el municipi té potencial per esdevenir un referent a Catalunya en dinamisme, eficiència, cohesió i qualitat de vida. El seu tarannà és constructiu: sap detectar problemes, analitzar-los amb rigor i plantejar alternatives viables». També en diu que «la seva experiència docent li ha reforçat habilitats essencials com la comunicació clara, la capacitat d’adaptació, l’empatia i la gestió de grups diversos».

En el comunicat de presentació del nou alcaldable, Aliança per Catalunya reitera que «ens presentem a les eleccions perquè Catalunya necessita una veu valenta que defensi sense complexos els interessos dels catalans. Volem recuperar la seguretat, la prosperitat i la dignitat nacional davant uns partits que han abandonat el país i la seva gent». I afirma que «ens comprometem a posar les institucions al servei dels catalans». És el segon candidat que fa oficial al Bages, després del de Sant Vicenç de Castellet.

