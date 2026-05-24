Els gegants de Castellbell i el Vilar reben la capitalitat del Bages-Berguedà com a regal pels seus 30 anys

La 26a Trobada Gegantera Bages Berguedà ha reunit al municipi bagenc una setantena de gegants, gegantons i nans d'una vintena de colles de totes dues comarques

La població amfitriona de l'any vinent serà Manresa, ja que el relleu passarà a l'Associació Joves Geganters de la capital bagenca

La 26a Trobada Gegantera Bages-Berguedà a Castellbell i el Vilar, en imatges

Les millors imatges de la 26a Trobada Gegantera Bages-Berguedà / Jordi Biel

Xavi Moraleda

Castellbell i el Vilar

Els gegants de Castellbell i el Vilar, en Pepet i la Roseta, celebren aquest any el seu 30è aniversari i, a més a més, exerciran a partir d’aquest diumenge la capitalitat del Bages-Berguedà. Les figures, que representen un pagès i una obrera d’una fàbrica tèxtil, han rebut les tradicionals bandes avui, en una trobada que ha reunit una setantena de gegants, gegantons i nans de més d’una vintena de colles d'ambdues comarques. Segons s'ha anunciat en l’acte de cloenda, la població amfitriona de l'any vinent serà Manresa, ja que el relleu passarà a l'Associació Joves Geganters de la capital bagenca.

Després de tot un cap de setmana en què els gegants, el so de les gralles i els repics dels timbals han omplert de festa els carrers de Castellbell, aquest diumenge es va clausurar la 26a Trobada Gegantera Bages-Berguedà. Un cop acabada la lluïda cercavila de més d’una hora, el plat fort de la jornada ha tingut lloc al camp de futbol. Més d’una setantena de figures d’imatgeria festiva s'han reunit sobre la gespa per treure pit de la tradició gegantera del territori i de la comunió entre les seves colles.

«Assumir la capitalitat no és només un reconeixement, també és una gran responsabilitat per haver de representar els gegants del Bages i el Berguedà en innombrables trobades», segons han destacat els membres de la colla amfitriona després de la col·locació de les bandes a en Pepet i la Roseta.

Tot seguit, ha arribat el torn d’uns balls ben especials, tradicionals d’aquesta trobada. Primer, els gegants de Castellvell, els de Sallent (els anteriors amfitrions) i els de l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya han fet el seu ball de lluïment i, tot seguit, ha arribat el torn del majestuós «Nocturn blau», en què participen tots els gegants de la trobada. L’acte ha clos amb el ball final, que ha fet esclatar el camp de futbol en aplaudiments.

En aquesta Trobada Gegantera Bages-Berguedà hi han participat figures de Mura, Fonollosa, Manresa, Santa Maria d’Oló, Marganell, Monistrol de Montserrat, Navarcles, Puig-reig, Moià, Santpedor, Artés, Súria, el Pont de Vilomara i Rocafort, Montmajor, Sant Fruitós de Bages, Balsareny, Callús, Sallent, Sant Joan de Vilatorrada i els gegants de l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya.

