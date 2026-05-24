El futur de la línia de Renfe del Bages és una de les prioritats dels pactes de pressupostos
Tant en el document de compromisos signat aquesta setmana pel Govern amb ERC com en el firmat amb els Comuns, la potenciació de l'R4 és una de les infraestructures clau
Esquerra demana accelerar el pas a l’empresa pública catalana, només en el tram nord (Manresa-Barcelona). i els ecosocialistes volen un recorregut ampliat fins a l'aeroport
La línia de Renfe de Barcelona a Manresa és un dels elements clau dels pactes que aquesta setmana ha signat el Govern, primer amb ERC, i després amb els Comuns (una ampliació d'un altre de precedent) per fer possible l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat.
Esquerra ha posat entre les condicions un traspàs a curt termini de la línia a la nova empresa Rodalies de Catalunya. I un dels aspectes més rellevants és que es torna a parlar exclusivament de l'R4 nord. És a dir, d’una divisió de la línia, que actualment és una de les més llargues de la xarxa de Rodalies, ja que va des de Manresa fins a Sant Vicenç de Calders passant pel Vallès, el centre de Barcelona, Martorell i part del Penedès. Per tant, cada cop agafa més força una futura gestió separada del tram que va des del Bages fins a Barcelona.
Per la seva banda, a l'acord signat divendres entre Govern i els Comuns consta el compromís d'encarregar un estudi per incorporar al Pla de Govern la transformació, en una segona fase, abans del 2030, del servei previst Sant Andreu-Aeroport (R Aeroport) cap a un recorregut ampliat que sigui operat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. I es planteja analitzar la definició d’una R4 Nord entre l’Aeroport i Terrassa o Manresa i la possibilitat d’una R4 Sud, operades per Ferrocarrils de la Generalitat, com a alternativa que permeti equilibrar els túnels de plaça de Catalunya i de Passeig de Gràcia. L'objectiu és aprofitar al màxim la capacitat que es guanyarà amb les actuacions en curs als principals colls d’ampolla de la xarxa.
La demanda d'ERC queda reflectida en el document rubricat per Salvador Illa i Oriol Junqueras. Un compromís a dues bandes que planteja per als futurs comptes objectius molt amplis i de caràcter general en àmbits tan diversos com el model de finançament, les infraestructures, l’habitatge, la sanitat, l’educació, la rehabilitació de barris o l’impuls del català.
Precisament, la de la línia de Renfe del Bages és de les poques demandes que s’hi posen de manifest de manera molt específica.
En concret, apareix en el capítol 9 de l’acord, on s’estableix el compromís de consolidar el traspàs de Rodalies de Catalunya i de les inversions necessàries al sistema ferroviari català. En aquest apartat hi ha dos punts de caràcter general que afecten també l’R4. Un dels acords és el de consolidar el compromís de l’Estat fins als 8.000 milions d’euros per al Pla de Rodalies 2020-2030, que inclou infraestructures que es consideren clau per guanyar competitivitat a la línia del Bages, com són el túnel de Montcada o l’enllaç a doble nivell (el que s’anomena salt de moltó) que s’ha de fer a Cerdanyola per millorar la fluïdesa en l’entrada a l’àrea de Barcelona. L’altre és el compromís de consolidar la nova societat Rodalies de Catalunya i impulsar la tramitació de les llicències per poder entrar en funcionament com a operador ferroviari.
I és vinculat a aquesta demanda, que l’acord estableix el compromís de finalitzar aquest any el traspàs a la nova empresa de la primera de les línies, l’R1 i «accelerar els treballs per al traspàs de l’R4 nord», que és exactament la de Manresa a Barcelona, i també la que va fins a la Cerdanya per Osona i el Ripollès (R3), a més de l’R2.
Una línia segregada
Pel que fa a la inclusió de l’R4 nord en els primers capítols del traspàs de Rodalies, cal recordar que la Generalitat va engegar formalment el comptador d’aquest procediment per al canvi de mans progressiu de la gestió de la xarxa ara fa 15 mesos. Va ser el febrer del 2025 quan es va anunciar que Renfe faria una filial amb els seus actius i personal a Catalunya per tal de crear la nova empresa mixta que operarà Rodalies.
En aquell moment, però, la Generalitat només havia iniciat els tràmits per tenir la titularitat d'un tram de la línia R1 de Rodalies. A partir d'aquell punt, el compromís era que la nova empresa hauria de treballar per gestionar també tota la resta de línies.
Un camí, però, en el qual encara no quedava clar quin paper jugaria la línia del Bages, l’R4; quan passaria a ser gestionada des de Catalunya; i si ho seria tal com la coneixem actualment (una línia que va des del Bages fins al Penedès, passant pel Vallès Occidental, Barcelona i el Baix Llobregat) o si seria fragmentada.
Durant el govern d’ERC a la Generalitat, qui llavors en va ser el secretari de Mobilitat, Marc Sanglas, explicava a Regió7 que quan es va engegar el procés de negociació, a final del 2023, per començar a concretar com havia de ser aquest traspàs l’Estat no volia posar d’entrada la paraula R4 sobre la taula, «malgrat que hi ha una part d’aquesta línia que el Govern central té claríssim que s’ha de fer, però no sabien exactament fins a on». El motiu que l’R4 no fos de les que s’inclogués d’entrada és que una part (el tram sud) no només s’utilitza per al transport de viatgers, sinó també per al de mercaderies. Un factor molt important des del punt de vista logístic.
La reivindicació d’aquest traspàs a curt termini de l’R4 segregada en el tram de Manresa a Barcelona també estava inclosa en el principi d’acord per a l’aprovació dels pressupostos que el febrer passat van signar el Govern de la Generalitat i els Comuns. I en aquell cas també s'incidia especialment en treballar per fer possible el tramvia del Bages.
