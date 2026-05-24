L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
La comunitat benedictina desconeixia que l’ara Pontífex ja va visitar l’abadia, però ell mateix els ho va transmetre quan una delegació del monestir va viatjar a Roma amb motiu del mil·lenari
El pròxim dimecres 10 de juny, data marcada en vermell al calendari de Montserrat perquè s’hi espera la visita del Papa, no serà la primera vegada que Robert Francis Prevost posa els peus a l’abadia. Lleó XIV ja ha estat a Montserrat.
Això sí, no com a pontífex, d’això fa més d’una dècada. Però, curiosament, aquesta era una circumstància que la comunitat benedictina desconeixia quan, el maig del 2025, el llavors cardenal nord-americà amb nacionalitat peruana va ser escollit per al màxim càrrec de l’Església catòlica. Un fet que el monestir no va saber fins fa pocs mesos i que, en general, ha passat desapercebut. En concret, l’ara Papa va ser a Montserrat l’any 2013. I és que Robert Prevost té una especial devoció per la Moreneta.
Segons ha pogut saber Regió7, el fet el va conèixer l’abat, Manel Gasch, de boca del mateix Pontífex cinc mesos després que aquest fos escollit. De fet, quan es va anunciar l’elecció de Robert Prevost com a màxim representant de l’Església catòlica, Gasch va fer públic un missatge en nom de la comunitat on celebrava la proclamació i feia referència a alguns trets de la seva persona. Entre altres aspectes, en destacava que «té un perfil molt complet, que reuneix, evidentment, una multiculturalitat i un contacte amb diverses realitats, per començar evidentment la seva procedència originària dels Estats Units i també tot aquest temps de missioner i bisbe diocesà al Perú». I fins i tot feia aquesta menció: «Evidentment, des de Montserrat, sempre que s’escull un Papa o algú important de l’Església hi busquem els lligams: sabem que va fundar al Perú, a Trujillo, una parròquia de la Mare de Déu de Montserrat».
Però en cap cas no va exposar que anys abans havia estat al monestir, perquè Gash ho desconeixia en aquell moment. Ho va saber l’octubre de l’any passat quan una delegació de l'abadia, encapçalada per l’abat, es va desplaçar a Roma per inaugurar una exposició sobre el mil·lenari de Montserrat. Es va aprofitar aquell viatge per tenir una breu trobada amb el Papa Lleó XIV, coincidint amb l’audiència general que ofereix cada dimecres als fidels a la plaça Sant Pere de la Ciutat del Vaticà.
Un cop finalitzada, el Sant Pare va intercanviar unes paraules amb l'abat, qui li va poder fer entrega d'una medalla commemorativa del mil·lenari del monestir benedictí. Uns moments després, Lleó XIV va saludar personalment a tota la delegació montserratina que havia participat en l’audiència. Va ser en aquest intercanvi de paraules que el Pontífex els va fer saber que dotze anys abans havia estat a Montserrat, tot i que també li va transmetre que en cap moment no es va presentar a la comunitat.
Robert Prevost es va llicenciar en 1984 i l'any següent, mentre preparava la seva tesi doctoral, va ser
enviat a la missió agustiniana de Chulucanas, al Perú. El 1988 es va incorporar a la missió de Trujillo, també al Perú, com a director del projecte de formació comuna per als aspirants agustins.
En l'espai d'onze anys hi va exercir els càrrecs de prior de la comunitat, director de formació i professor de professos i, a l'arxidiòcesi de Trujillo, de vicari judicial i professor de Dret Canònic, Patrística i Moral en el Seminari Major Sant Carles i Sant Marcelo. Paral·lelament, se li va confiar l'atenció pastoral de La nostra Senyora Mare de l'Església, més tard parròquia amb el títol de Santa Rita, a la perifèria pobra de la ciutat, i va ser administrador parroquial de Nostra Senyora de Montserrat, de 1992 a 1999.
El 1999 va ser escollit prior de la Província Agustiniana Mare de Chicago i, dos anys i mig després, el van triar Prior General, confirmant-lo el 2007 per a un segon mandat.
L'octubre de 2013 va tornar a la seva província agustiniana, a Chicago, i va ser director de Formació del Convent de Sant Agustí, primer conseller i vicari provincial. Uns càrrecs que va exercir fins que precisament el seu predecessor, el Papa Francesc, el va nomenar, el 3 de novembre de 2014, administrador apostòlic de la diòcesi peruana de Chiclayo, elevant-ho a la dignitat episcopal com a bisbe titular de Sufar.
Va ser en aquest període que l’actual Papa va anar a Montserrat. És a dir, en un moment en el qual Robert Prevost era superior dels agustins (per tant, ja exercia un càrrec de molta rellevància) i estava en camí de ser investit com a bisbe. Circumstància que el va decidir a fer un cert recolliment i període d’introspecció que el va dur, entre altres, a viatjar a Catalunya i anar a Montserrat, ja que ell mateix va transmetre a l’abat que té una gran devoció cap a la imatge de la Mare de Déu de Montserrat (el fet que fos fundador d’una parròquia al Perú que li és dedicada hi contribueix). Fins al punt que també va revelar que té una imatge de la Moreneta al seu despatx. Tot i que en aquell moment tenia ja un càrrec religiós prou rellevant, Robert Prevost va preferir que el seu pas per Montserrat fos com el d’un pelegrí més.
