Mor José Manuel Molina Sánchez, expresident veïnal de Torroella de Baix
Marbrista de professió, tenia negoci de làpides al mateix nucli de Sant Fruitós on residia des del 1965
Jaume Grandia
Sant Fruitós de Bages ha perdut qui va ser un dels protagonistes del moviment veïnal al municipi, José Manuel Molina Sánchez. Molina, que ha mort als 95 anys, era un conegut empresari i activista del barri santfruitosenc de Torroella de Baix, on residia des de l’any 1965.
Marbrista de professió, l’any 1970 va fundar l’empresa Lamipol, dedicada a la fabricació i venda de làpides per als cementiris, negoci al qual després es van incorporar els seus fills Josep Manuel i Miquel Lluís.
Però més enllà de l’àmbit professional, també va destacar en el social, perquè fou, en diferents etapes, dirigent de l’Associació de Veïns del barri de Torroella de Baix, des d’on, a més a més d’organitzar activitats festives, culturals i esportives, va treballar per millorar les condicions de vida dels seus habitants.
L’octubre del 2011, amb motiu del 50è aniversari de la creació del barri, l’Ajuntament de Sant Fruitós li va retre homenatge. La vetlla es fa al tanatori de Navarcles.
