Alta demanda per ser a les places de Montserrat amb el Papa, tot i que encara hi ha disponibilitat
A la major part de les 9 zones en les quals s’ha dividit l’espai que es disposarà per als fidels amb reserva ja no és possible fer-la
Tan bon punt el 6 de maig el Vaticà va fer oficial que la visita del Papa a Catalunya passaria per Montserrat, l’abadia va posar en marxa els mecanismes per rebre els fidels en la pròxima jornada del dimecres 10 de juny. Va obrir ja llavors un apartat específic a la seva web, amb un muntatge amb la imatge del Papa i de la Moreneta, en el qual anunciava aquesta pròxima visita, feia un primer esbós dels actes principals que hi duria a terme esmentats i llançava els primers consells per a tots aquells que vulguin participar d’aquella jornada al monestir. I, entre aquesta informació, obria ja un espai per tramitar les reserves per poder ser a les places exteriors on es rebrà Lleó XIV, des d’on es podrà seguir la pregària el rosari a través de pantalles gegants i des d’on es podrà veure i escoltar el pontífex quan surti al balcó del monestir a adreçar unes paraules.
S’espera que a les places s’hi pugui acollir uns 10.000 pelegrins i ja es pot dir que la demanda ha estat altíssima, tot i que encara es pot reservar. No s’han donat xifres, però en l’espai de reserves es pot veure que de les 9 zones en les quals s’ha dividit l’espai per al públic, ja només n’hi havia una on encara aquest diumenge era possible: la zona 9 (plaça de la Creu, de peu).
Pel que fa a la mobilitat en aquella jornada, s’especifica que el 10 de juny l’accés a l’abadia de Montserrat es farà mitjançant aeri o cremallera. La circulació per les carreteres BP-1121 i BP-1103 (per Monistrol i per Can Maçana) i l’accés a l’aparcament de Montserrat, restaran restringides al trànsit excepte per a vehicles autoritzats a partir del dia abans. Els autobusos podran accedir a l’aparcament previ registre en la seva reserva de grup.
Per accedir a la pregària caldrà passar control de seguretat. Es recomana arribar amb temps suficient.
Les places del Santuari restaran tancades des del dia 9 a partir de les 8 del vespre. L’accés a la pregària s’obrirà el dia 10 a partir de 2/4 de 7 del matí.
