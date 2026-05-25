Com serà la visita del Papa a Montserrat: proximitat amb els fidels en el camí a la basílica
El pontífex travessarà a peu les places en un moment de confraternització amb els fidels i s’hi adreçarà des del balcó després del rosari i de venerar la Moreneta
La visita del Papa a Montserrat no tindrà un gran acte amb ell present a l’exterior (no oficiarà una missa, com havia de ser en la de Joan Pau II del 1982), però, en canvi, sí que es preveu que en l’inici tingui proximitat amb la gent, dins del que permeten les mesures de seguretat d’una personalitat d’aquestes dimensions.
Tot i que l’agenda de l’esdeveniment amb tots els seus detalls encara s’ha de tancar definitivament, els trets generals ja es coneixen i suposarà una estada del pontífex al monestir d’unes 3 hores i mitja. L’arribada de Lleó XIV a Montserrat es preveu cap a 3/4 de 12. Amb quin mitjà arribarà fins al massís no s’ha revelat, però sí que farà l’última part del trajecte fins a les places amb un petit ‘papamòbil’. És en aquest espai, el de les places, on es concentraran milers d’assistents, pelegrins, que hagin fet prèviament la reserva a través dels canals oficials de l’abadia per poder-hi ser. I serà en aquest moment, segons ha pogut saber Regió7, que el pla de visita preveu que el Papa tingui una estona d’apropament als fidels.
Lleó XIV farà el recorregut des del vehicle fins a l’abadia a peu, amb un passadís habilitat al llarg de la disposició del públic a les places (s’hi esperen unes 10.000 persones). Aquest serà, per tant, el moment de màxim apropament entre el pontífex i els pelegrins que el voldran saludar. Tot i que posteriorment hi haurà un altre moment de connexió, encara que més distant. De fet, es planteja que aquest trànsit no sigui només un camí d’accés ràpid al santuari, sinó una passejada pausada de salutació i confraternització.
Rebuda de l'abat a l'atri
Un cop hagi creuat les places de la façana i superi les arcades d’accés al monestir, començarà la part més protocol·lària i religiosa. A l’atri (la zona prèvia a la porta d’entrada a la basílica), hi haurà una nodrida representació de nois i noies d’escoles cristianes d’arreu de Catalunya. I aquest serà el lloc on el rebrà formalment l’abat, Manel Gasch. Aquest li disposarà una pila baptismal perquè Lleó XIV es pugui rentar les mans, gest de purificació, a continuació besarà la vera creu i Gasch li lliurarà les claus del monestir.
Havent rebut les claus, el Papa entrarà a l’abadia, podria fer un breu recés a la capella del santíssim i prosseguirà el seu camí fins a arribar a l’altar major. Allà, a les 12 és quan presidirà la pregària del rosari. L’abadia estarà ocupada bàsicament per autoritats. Però la pregària la podran seguir i compartir en directe els milers de fidels que s’hi espera a l’exterior mitjançant pantalles gegants que s’habilitaran a les places. El rosari és un acte litúrgic que en el dia a dia de la comunitat té lloc a la tarda, però que en aquesta ocasió excepcional s’ha traslladat al migdia, i que anirà seguit d’un dels moments més populars i de més fervor de la litúrgia montserratina: el cant de la Salve i el Virolai, a càrrec de l’Escolania.
Acabada la pregària del rosari, serà quan Lleó XIV pujarà fins al cambril per venerar la Moreneta, el que segurament serà una de les imatges icòniques que quedarà per a la posteritat, com també ho va ser en la visita de Joan Pau II.
D’aquí marxarà cap a les dependències del primer pis del monestir, on està per determinar si tindrà algun moment de trobada amb algun col·lectiu (el monestir ha rebut nombroses peticions per fer-li arribar presents). Però aquest camí el portarà segur fins a la balconada de la façana del monestir, on tindrà lloc el segon moment de trobada directa amb els fidels. Des d’aquesta talaia adreçarà unes paraules a tots els pelegrins congregats a les places.
Posteriorment, tindrà lloc el moment de més contacte intern amb la congregació benedictina, ja que compartirà el dinar amb els monjos de la comunitat i marxarà al voltant de les 3 de la tarda. Està per veure a quina hora exactament, per la qual cosa pot ser que la visita conclogui amb el dinar o que pogués fer algun acte intern més, com ara compartir una petita trobada amb l’Escolania.
«Caliu de la gent d’Església»
Jordi Puigdevall, prior del monestir, destacava el dia que el Vaticà va oficialitzar la visita que «per a nosaltres és un motiu d’honor aquesta visita del Sant Pare, que esperem que puguem compartir amb tots els pelegrins que aquell dia pugin a Montserrat a resar el sant rosari, juntament amb el Papa, amb la Salve i el Virolai». La comunitat el veu com un «dia de joia i de compartir la nostra fe de l’Església que pelegrina a Catalunya, juntament amb l’Església de tot el món, i com a coronament dels actes de celebració del mil·lenari del monestir». També, deia Puigdevall, esperen que Lleó XIV «trobi a Montserrat un lloc de pregària i de fe, un lloc on la gent estima aquest monestir, on ve a venerar la santa imatge de la Mare de Déu, i per tant hi trobarà aquest caliu de la gent d’Església i de gent del país que se sent Montserrat com a casa pairal de Catalunya».
