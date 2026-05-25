El Consorci del Bages mostra en una campanya què suposa gestionar bé o no els residus
Fa incidència aspectes com la separació correcta de les deixalles o que no es malmetin els contenidors
El Consorci del Bages per a la gestió de residus ha posat en marxa una campanya de sensibilització ciutadana amb el lema “Fer-ho bé val la pena”, que es pot veure a través dels mitjans de comunicació del territori i diversos suports publicitaris als carrers i en busos interurbans.
La iniciativa fa èmfasi en la necessitat de separar correctament els residus en origen i dipositar-los al contenidor o cubell que toca i, a més, respectar la via pública evitant deixar residus a terra o malmetent les tapes dels contenidors, per exemple.
A partir d’il·lustracions, es presenten diferents escenes que comparen el resultat d’una bona i una mala gestió de residus, i mostren, per exemple, que de l’orgànica ben separada, se’n produeix compost; que si es forcen les tapes dels contenidors tancats o es deixen residus a la via pública, s’embruten els carrers dels municipis; o quins cubells o recipients es necessiten per fer una bona separació de residus a la llar.
El Consorci del Bages per a la gestió de residus, amb seu al Parc ambiental de Bufalvent, a Manresa, dona servei en recollida i tractament de residus a 35 municipis del Bages i el Moianès. Cada any, gestiona aproximadament unes 80.000 tones de residus. Aquells que arriben a través de la recollida selectiva (els que separem correctament a casa i posem al contenidor o cubell que toca) poden ser valoritzats o reciclats. En canvi, els que barregem amb la resta (gris), arriben a l’abocador i acaben allà la seva vida útil.
