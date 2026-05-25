Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mundial de futbolMort a la C-55Reciclatge a ManresaTúnel del CadíCas AndicBegoñá GómezFerit can Massana
instagramlinkedin

El Consorci del Bages mostra en una campanya què suposa gestionar bé o no els residus

Fa incidència aspectes com la separació correcta de les deixalles o que no es malmetin els contenidors

Una illa de contenidors d'ccés amb targeta a Súria

Una illa de contenidors d'ccés amb targeta a Súria / AJUNTAMENT DE SÚRIA

Regió7

Manresa

El Consorci del Bages per a la gestió de residus ha posat en marxa una campanya de sensibilització ciutadana amb el lema “Fer-ho bé val la pena”, que es pot veure a través dels mitjans de comunicació del territori i diversos suports publicitaris als carrers i en busos interurbans.

La iniciativa fa èmfasi en la necessitat de separar correctament els residus en origen i dipositar-los al contenidor o cubell que toca i, a més, respectar la via pública evitant deixar residus a terra o malmetent les tapes dels contenidors, per exemple.

 A partir d’il·lustracions, es presenten diferents escenes que comparen el resultat d’una bona i una mala gestió de residus, i mostren, per exemple, que de l’orgànica ben separada, se’n produeix compost; que si es forcen les tapes dels contenidors tancats o es deixen residus a la via pública, s’embruten els carrers dels municipis; o quins cubells o recipients es necessiten per fer una bona separació de residus a la llar.

Notícies relacionades i més

 El Consorci del Bages per a la gestió de residus, amb seu al Parc ambiental de Bufalvent, a Manresa, dona servei en recollida i tractament de residus a 35 municipis del Bages i el Moianès. Cada any, gestiona aproximadament unes 80.000 tones de residus. Aquells que arriben a través de la recollida selectiva (els que separem correctament a casa i posem al contenidor o cubell que toca) poden ser valoritzats o reciclats. En canvi, els que barregem amb la resta (gris), arriben a l’abocador i acaben allà la seva vida útil.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
  2. Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
  3. Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
  4. Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
  5. La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
  6. El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
  7. El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
  8. La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central

El Consorci del Bages mostra en una campanya què suposa gestionar bé o no els residus

El Consorci del Bages mostra en una campanya què suposa gestionar bé o no els residus

El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya

El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya

L’assetjador de la pintora i escriptora Paula Bonet pateix una «anomalia psíquica» i és absolt en un segon judici

L’assetjador de la pintora i escriptora Paula Bonet pateix una «anomalia psíquica» i és absolt en un segon judici

La indignació d’un jove en veure la nòmina del 1992 d’un enginyer: “Vivia amb gairebé tres vegades més renda a la mateixa ciutat”

La indignació d’un jove en veure la nòmina del 1992 d’un enginyer: “Vivia amb gairebé tres vegades més renda a la mateixa ciutat”

Un home de 70 anys resulta ferit molt greu en caure en una zona de roques a Begur

Un home de 70 anys resulta ferit molt greu en caure en una zona de roques a Begur

Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu

Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu

Òdena instal·la càmeres de seguretat després dels actes vandàlics a l’església de la Verge de la Pau

Òdena instal·la càmeres de seguretat després dels actes vandàlics a l’església de la Verge de la Pau

L'arbre protegit guanya al mur protegit a Manresa: ja es pot veure l'enderroc

L'arbre protegit guanya al mur protegit a Manresa: ja es pot veure l'enderroc
Tracking Pixel Contents