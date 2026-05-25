Demanen 18 anys de presó per l’assassinat d’un jove que va ser trobat mort a la zona del riu de Callús el 2024
El fiscal demana la mateixa pena per a l’autor material i per als seus còmplices, per no ajudar l’home tot i saber que es moriria i abandonar-lo al bosc
El fiscal demana 18 anys de presó per a quatre persones a les quals acusa d’assassinat per la mort d’un jove de 28 anys el febrer de 2024 a Callús. El cas serà jutjat pel procediment del jurat a l’Audiència de Barcelona a partir del proper 8 de juny i s’allargarà en diverses sessions fins al dia 19.
Segons l’escrit d’acusacions de la fiscalia, tot va començar per una discussió entre un dels acusats i la víctima. El jove, de 28 anys i veí de Tarragona, havia entrat en una casa ocupada a Callús pels volts de Nadal i a dins ja hi havia una família formada per un home i una dona, i dues filles, una de les quals major d’edat. El vespre de l’11 de febrer de 2024, la víctima hauria acusat la seva parella de posar-li les banyes, cosa que va provocar una discussió amb un dels acusats, que n’és parent. Sempre segons el fiscal del cas, aquest va anar a la cuina, va agafar un ganivet d’uns 9 centímetres i li va clavar a la víctima per l’esquena, entre les costelles, sense que es pogués defensar. A més a més, el jove havia consumit una important quantitat d’alcohol.
El fiscal diu que els altres tres acusats van ser conscients des d’un primer moment que la ferida podia ser mortal si no el portaven al metge de seguida, però en comptes d’això van decidir treure’l de la casa perquè no morís allà. Dos d'ells, un home i una dona, van carregar el jove a una furgoneta i el van portar als afores de Callús. Un cop a lloc, i com que el jove no volia baixar de la furgoneta, el van començar a colpejar al costat esquerre, cosa que li va provocar el trencament d’algunes costelles, motiu pel qual el jove va passar a respirar amb dificultat. Finalment, el van baixar i van marxar del lloc.
Segons les paraules del fiscal, els autors eren conscients que deixant-lo allà moriria. Efectivament, la víctima es va moure sense rumb fins que va acabar morint tant per l’efecte de la pèrdua de sang per la ganivetada de la banda dreta, com per la insuficiència respiratòria provocada pel traumatisme al costat esquerre.
La troballa del cadàver
El cos va ser localitzat després de la denúncia de desaparició posada per la família de Tarragona, i gràcies a la triangulació del telèfon mòbil de la víctima, com informava Regió7 en el moment dels fets. En trobar el cos sense vida, els Bombers van alertar els Mossos d'Esquadra i es va activar la comitiva judicial, que va certificar la mort violenta de l'home. El cadàver, que presentava signes de violència, s'ha traslladat a l'Institut Anatòmic Forense
Dos mesos i mig després dels fets, els Mossos d’Esquadra van detenir tres persones, dos homes de 20 i 26 anys i una dona de 53 anys, a Manresa i a Sant Vicenç de Castellet que, juntament amb un quart detingut, seran jutjats a partir del 8 de juny a Barcelona. Un dels joves es troba en presó provisional des de la detenció, i la resta es troben en llibertat provisional amb càrrecs.
