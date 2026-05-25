Detingut a Navàs per denunciar falsament que li haven robat el telèfon mòbil per cobrar l'assegurança
Els Mossos acusen el detingut, de 32 anys, d'estafa i simulació de delicte
Els Mossos d'Esquadra han acusat un veí de Navàs per estafa i simulació de delicte. Va ser el dijous passat, dia 21 de maig, quan els agents el van anar a buscar a casa seva, al carrer Germans Forcada de Navàs.
L'acusat, un home de 32 anys, havia denunciat el furt d'un telèfon mòbil. La investigació dels Mossos va determinar que ell mateix hauria entregat el telèfon a una tercera persona per pagar un deute, i hauria posat la denúncia amb l'objectiu d'utilitzar l'assegurança per robatori de manera fraudulenta i que des de la companyia li donessin un altre telèfon.
Un cop feta la denúncia, l'acusat va quedar en llibertat amb càrrecs. Els Mossos recorden que simular un delicte o posar una denúncia falsa també és un delicte.
