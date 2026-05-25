La Fira del Vapor de Sant Vicenç s’amplia a tres dies i recrea els esports de principis del segle XX
La festa inclou activitats esportives d'època i homenatja el centenari de la construcció del camp de futbol
Catalunya va viure a finals del segle XIX l’arribada de l’esport modern de la mà de la industrialització del país. A principi del segle XX, va estendre’s a les classes populars i es va convertir en un fenomen social. En aquest context, i coincidint amb el centenari de la construcció del camp de futbol, els esports d’època són aquest any el fil conductor de la Festa del Vapor de Sant Vicenç, que aquest cap de setmana arriba a la divuitena edició. Enguany, la festa amplia i passa de dos a tres dies, amb activitats a partir de divendres a la tarda i fins diumenge. Dissabte es recrearan esports d’època, amb unes jornades esportives de diferents disciplines, i diumenge el protagonisme serà pels cent anys del camp de futbol.
La Fira del Vapor, que recrea la vida quotidiana a Sant Vicenç de Castellet entre finals del segle XIX i principis del XX, quan el ferrocarril i les fàbriques tèxtils anaven amb vapor, tindrà l’esport com a gran protagonista. Com a novetat, la fira passa de dos a tres dies i ja començarà aquest divendres, una ampliació que respon, segons la regidora de Comerç i Turisme, Esther Milán, «a una demanda popular», tenint en compte l’arrelament de la festa, «que és com una segona festa major».
Per aquest motiu, divendres a la tarda començaran les activitats amb l’obertura de l’espai de música i vermuts al Parc de les Escoles Velles i una xerrada sobre «L’esport a Catalunya fa 100 anys». La primera jornada també inclourà l’acte «La flama de l’esport», una cerimònia inaugural que recordarà la d’unes olimpíades, amb l’anunci de les activitats esportives que tindran lloc durant el cap de setmana i la tradicional encesa del peveter.
Unes «olimpíades» d’època
Durant la jornada de dissabte el protagonisme serà per a les recreacions de diferents disciplines esportives d’època. Durant tot el dia, la plaça Clavé serà el punt neuràlgic amb partides d’escacs, exhibicions de boxa, una pedalada popular sota el nom «La Clàssica del Vapor», una sessió de gimnàstica sueca i una cursa d’atletisme, «Les Milles del Vapor», activitats que «són populars i obertes a tothom». Per això, la fira fa una crida perquè la gent es vesteixi d’època i participi activament en les activitats programades que volen recrear les primeres pràctiques esportives a principis del segle XX a Sant Vicenç de Castellet i a Catalunya. El regidor d’esports, Toni Calveras, ha destacat la participació de les associacions esportives en aquesta edició de la fira i la vitalitat de l’esport a Sant Vicenç, amb 22 entitats relacionades amb l'esport.
Cent anys del camp de futbol
Diumenge serà el dia en què es retrà homenatge al centenari de la construcció del camp de futbol municipal, que es va inaugurar el 2 d'octubre del 1926. A les 12 del migdia, hi haurà la representació històrica «Gols, calç i sotanes» a la plaça de l’Ajuntament, mentre que a la tarda es representarà l’escena «Entre cultures i esports: un viatge en moviment», que sortirà des de la mateixa plaça de l’Ajuntament i acabarà al camp de futbol municipal. Finalment, es recrearà un partit d’època gràcies a la col·laboració del Club Futbol Sant Vicenç 2018 i del Club Atlètic Vallhonesta. Segons Calveras, «tornem cent anys enrere i farem un partit clàssic, amb una selecció de jugadors de les dues entitats vestits de l'època».
Activitats populars i gastronomia
Més enllà de les activitats relacionades amb l'esport, tant dissabte com diumenge el carrer Maria Gimferrer serà l’espai per a les entitats que participaran en la fira, mentre que durant tot el cap de setmana també hi haurà animació, cercaviles, teatre infantil, perruqueria d’època, jocs per a la canalla, sardanes, artesans i parades en els espais de la plaça Farmacèutics Gelabert, els carrers Gran i Prim, les places de l’Ajuntament i Clavé i el pati de les Escoles Velles. La plaça de l’Ajuntament acollirà representacions de cultura popular, a càrrec de l’Escola de Dansa de l’Esbart Dansaire Santvicentí i l’Associació Musical Castellet i també hi haurà passejades de gegants.
Un dels altres atractius de la Fira del Vapor seran les exposicions «Esport, indústria i Modernitat del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya», de maquetes modulars ferroviàries a escala i de maquetisme a càrrec de J. Trullàs. En paral·lel, es mantenen la ruta La Tapa del Vapor, amb la participació de deu establiments de restauració que oferiran tapa i beguda a un preu de cinc euros, i els concursos de fotografia, de vestits d’època i d’Instagram.
