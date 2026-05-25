Un motorista, ferit en un xoc amb un cotxe a la carretera de can Massana, a Sant Salvador de Guardiola

El sinistre es va produir a la BP-1101, passat el restaurant Ca la Iaia, i el SEM el va evacuar a l’hospital de Manresa

quilòmetre 11,5 de la BP-1101 / GOOGLE MAPS

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un motorista va resultar ferit ahir, diumenge, en un accident amb un cotxe a la carretera de can Massana, la BP-1101, al terme municipal de Sant Salvador de Guardiola. El sinistre va tenir lloc a les 20.05 hores, al quilòmetre 11,5, passat el restaurant Ca la Iaia, un punt que sol ser de trobada per motoristes.

Després de rebre l'avís, el cos Bombers de la Generalitat hi va desplaçar tres dotacions, que en arribar al lloc dels fets, van observar que el conductor del turisme, de 19 anys, estava il·lès, i el motorista també estava conscient. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar al centre hospitalari de Manresa, en estat lleu.

