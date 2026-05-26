Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incident químic a ManresaPiscines municipals de ManresaJonathan Andic abandona MangoColònia AntiusMark BrayLidón GasullRobatori Igualada
instagramlinkedin

«Au Maria!», la salutació que Fonollosa ha convertit en marxandatge

El municipi ha convertit l’expressió popular en símbol d’identitat compartida i de promoció

Acte de presentació de la línia de marxandatge de Fonollosa

Acte de presentació de la línia de marxandatge de Fonollosa / AJUNTAMENT DE FONOLLOSA

David Bricollé

David Bricollé

Fonollosa

Samarretes, bosses de roba, llibretes i adhesius, tots ells inspirats en l’expressió popular «Au Maria!», convertida ara en símbol d’identitat compartida i orgull col·lectiu de Fonollosa. Es tracta d’una de les expressions més singulars i genuïnes del municipi, que ara ha convertit en lema i marxandatge com a una marca de poble i territori.

Es tracta d’una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Fonollosa amb una col·lecció dissenyada per la creadora manresana Paula Terra.

Una expressió convertida en patrimoni viu

Els impulsors de la iniciativa destaquen l’«au Maria!» és molt més que una expressió popular. Tot i el seu origen com a fórmula tradicional de salutació, «amb el pas del temps ha evolucionat fins a convertir-se en una exclamació única i genuïna, capaç d’expressar sorpresa, alegria, preocupació, admiració o desconcert segons el context i l’entonació».

Asseguren que és absolutament present en el llenguatge quotidià de diverses generacions i que «forma part del patrimoni cultural immaterial de Fonollosa i representa una manera pròpia d’entendre i viure la llengua popular».

Per als veïns de Fonollosa, l’expressió continua plenament viva i transversal, «present tant en les converses de la gent gran com entre els més joves del poble, i fins i tot compta amb variants emfàtiques tan característiques com ‘Au Maria Puríssima!’ o ‘Au Maria Puríssima de la Vera Creu!’».

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Fonollosa vol preservar, reivindicar i donar visibilitat a aquesta expressió arrelada al territori, transformant-la «en una eina de cohesió social i promoció cultural». El projecte busca demostrar que «tradició i modernitat poden conviure, apropant la cultura popular al dia a dia a través d’elements quotidians».

Jornada festiva

La presentació oficial del marxandatge del poble bagenc va tenir lloc a la plaça 1 d’Octubre, amb una jornada festiva. Des de primera hora del matí, la plaça es va anar omplint de gent en una matinal molt animada, marcada pel bon ambient i les ganes de conèixer de prop la nova gamma de productes. La resposta de la ciutadania va ser immediata i es va registrar una gran demanda de marxandatge.

Notícies relacionades

«Estem molt agraïts per la resposta de la gent. Sabíem que hi havia ganes, però la il·lusió amb què s’ha rebut el marxandatge ha estat espectacular», apunta Eloi Hernàndez, alcalde del municipi.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa
  2. Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
  3. Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
  4. Paquet no entregat per absència del destinatari': per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
  5. La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
  6. L'accés a Manresa en cotxe des de l'Agulla ja no es fa per la carretera de Santpedor sinó per la rotonda de la Salle
  7. Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
  8. Joan García, de Sallent, Eric Garcia, de Martorell, i Marc Pubill, de Manresa, representaran la Catalunya central al Mundial de futbol jugant amb Espanya

«Au Maria!», la salutació que Fonollosa ha convertit en marxandatge

«Au Maria!», la salutació que Fonollosa ha convertit en marxandatge

El govern aporta 4 milions a la UVic-UCC per abaratir la matrícula de Medicina

El govern aporta 4 milions a la UVic-UCC per abaratir la matrícula de Medicina

Un bomber de Moià, el més ràpid pujant els 2.180 esglaons de la Vetical de Montserrat

Un bomber de Moià, el més ràpid pujant els 2.180 esglaons de la Vetical de Montserrat

Descobreixen els obstacles moleculars que dificulten el reciclatge total de les ampolles de plàstic

Descobreixen els obstacles moleculars que dificulten el reciclatge total de les ampolles de plàstic

El refugi d’Alejandro Sanz: una vil·la mediterrània entre cales i privacitat

El refugi d’Alejandro Sanz: una vil·la mediterrània entre cales i privacitat

L’onada de calor deixa set morts a França

L’onada de calor deixa set morts a França

El treball de recerca d'un estudiant de Sant Fruitós sobre memòria i alzheimer arriba a la conferència Barcelona-Pittsburgh

El treball de recerca d'un estudiant de Sant Fruitós sobre memòria i alzheimer arriba a la conferència Barcelona-Pittsburgh

El 74% dels joves espanyols considera la prèvia un pla en si mateix

El 74% dels joves espanyols considera la prèvia un pla en si mateix
Tracking Pixel Contents