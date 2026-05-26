«Au Maria!», la salutació que Fonollosa ha convertit en marxandatge
El municipi ha convertit l’expressió popular en símbol d’identitat compartida i de promoció
Samarretes, bosses de roba, llibretes i adhesius, tots ells inspirats en l’expressió popular «Au Maria!», convertida ara en símbol d’identitat compartida i orgull col·lectiu de Fonollosa. Es tracta d’una de les expressions més singulars i genuïnes del municipi, que ara ha convertit en lema i marxandatge com a una marca de poble i territori.
Es tracta d’una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Fonollosa amb una col·lecció dissenyada per la creadora manresana Paula Terra.
Una expressió convertida en patrimoni viu
Els impulsors de la iniciativa destaquen l’«au Maria!» és molt més que una expressió popular. Tot i el seu origen com a fórmula tradicional de salutació, «amb el pas del temps ha evolucionat fins a convertir-se en una exclamació única i genuïna, capaç d’expressar sorpresa, alegria, preocupació, admiració o desconcert segons el context i l’entonació».
Asseguren que és absolutament present en el llenguatge quotidià de diverses generacions i que «forma part del patrimoni cultural immaterial de Fonollosa i representa una manera pròpia d’entendre i viure la llengua popular».
Per als veïns de Fonollosa, l’expressió continua plenament viva i transversal, «present tant en les converses de la gent gran com entre els més joves del poble, i fins i tot compta amb variants emfàtiques tan característiques com ‘Au Maria Puríssima!’ o ‘Au Maria Puríssima de la Vera Creu!’».
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Fonollosa vol preservar, reivindicar i donar visibilitat a aquesta expressió arrelada al territori, transformant-la «en una eina de cohesió social i promoció cultural». El projecte busca demostrar que «tradició i modernitat poden conviure, apropant la cultura popular al dia a dia a través d’elements quotidians».
Jornada festiva
La presentació oficial del marxandatge del poble bagenc va tenir lloc a la plaça 1 d’Octubre, amb una jornada festiva. Des de primera hora del matí, la plaça es va anar omplint de gent en una matinal molt animada, marcada pel bon ambient i les ganes de conèixer de prop la nova gamma de productes. La resposta de la ciutadania va ser immediata i es va registrar una gran demanda de marxandatge.
«Estem molt agraïts per la resposta de la gent. Sabíem que hi havia ganes, però la il·lusió amb què s’ha rebut el marxandatge ha estat espectacular», apunta Eloi Hernàndez, alcalde del municipi.
