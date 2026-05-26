Un autocar amb la ITV caducada, única incidència dels controls fets aquest dimarts als autobusos que pugen a Montserrat
Els Mossos intensifiquen el control de transport de viatgers per carretera en una època de màxima mobilitat amb 16 control simultanis a tot Catalunya, un dels quals al Bages
Els Mossos d'Esquadra han fet aquest dimarts setze controls en carreteres arreu del país en una campanya de control del transport de viatgers per carretera, coincidint amb l'època en què es registra una gran mobilitat per la coincidència de l'arribada del bon temps, l'increment de turistes i les excursions i colònies escolars, entre d'altres. Un d'aquests controls s'ha fet a l'aparcament del Cremallera de Montserrat, per vigilar els autobusos que pujaven a la muntanya.
El caporal del grup de Transport de la Regió de Trànsit Central, Xavier Àlvarez, explicava a Regió7 que Montserrat és un dels "llocs que rep més autocars a la regió central, i per tant era lògic que ho féssim aquí". A més a més, s'ha fet a l'aparcament del Cremallera "per tenir un lloc que, en cas d’immobilització del vehicle, no perjudiqui els passatgers".
Aquest cop, però, no ha calgut. Al llarg de l'estona que ha estat muntat el dispositiu, s'han controlat 9 vehicles. Tots han donat negatiu als testos de drogues i d'alcohol. A més, "controlem temes de conducció i de descans dels conductors. En aquest sentit, s'han detectat 6 infraccions, però no afectaven el dia d’avui. Es tractava d'incidències de dies anteriors". El que sí que han trobat els Mossos ha estat un autobús amb la ITV caducada, però no afectava la seguretat.
El caporal Àlvarez recorda que al llarg de l'any 2025 a la Regió de Trànsit Central es van detectar 26 accidents amb autocars, "encara que, afortunadament, no n'hi va haver cap de greu. Però cal estar a sobre".
El cos ha organitzat per aquest dimarts setze controls en carreteres arreu del país, la majoria, deu, a l'autopista AP-7, on hi ha un alt volum d'autocars aquests dies, sobretot a les zones de platja. El cos justifica aquest tipus de controls aleatoris per fomentar que ni empreses ni conductors abaixin la guàrdia pel que fa al manteniment i el bon estat de vehicles, així com el respecte a les hores de descans reglamentàries. Segons el caporal, "la gran majoria va bé. Moltes vegades tenim més queixes amb els serveis regulars, que no amb els discrecionals".
