La colònia Antius, de Callús, està en venda per 3,5 milions d’euros
L’antic complex fabril, actualment en desús, ocupa més de 144 hectàrees, que inclouen habitatges, les edificacions industrials, bosc i terres de cultiu
L’antiga colònia tèxtil Antius, al terme de Callús, amb una extensió de 144 hectàrees de bosc i cultius i 11.000 metres quadrats de superfície construïda, es ven per 3.500.000 euros. Així consta al portal immobiliari Idealista, on el conjunt del complex, actualment en desús, s’ofereix per a projectes residencials, turístics, agrícoles o d’inversió.
Antius és situada a l’oest del riu Cardener, molt a prop del límit amb Súria, i forma part del conjunt de les colònies tèxtils que van proliferar a les lleres del Llobregat i el Cardener de tota la regió central a finals del segle XIX i començament del XX. En aquest cas, va ser construïda l’any 1875 pel propietari del mas d’Antius, Joaquim Torrents i Fuster, i tot i que va arribar a tenir un centenar i mig de treballadors els anys 60 (ja dins el grup Manufacturas y Industrias Téxtiles Agrupadas SA), uns anys més tard la crisi del sector en va anar reduint la producció fins a la seva desaparició. Tanmateix, conserva diverses edificacions, habitatges i construccions agràries amb els trets propis de les antigues colònies tèxtils, que ara es posen a la venda. La propietat és comercialitzada per LM Finques.
D’entre les principals construccions de la finca destaca la masia principal, de 1.200 metres quadrats, que antigament havia estat la residència dels propietaris de les terres, i conserva el caràcter propi de l’arquitectura catalana de l’època, a banda d’una font natural propera que permet el rec de les terres de cultiu que hi ha a la vora. A uns pocs metres, també hi ha l’Hostal Nou, una segona masia d’uns 250 metres quadrats distribuïts en tres plantes, rodejada de camps de conreu, i que conserva un cobert d’uns 120 metres quadrats.
A banda de les masies, la colònia consta de l’espai de l’antiga fàbrica, on hi ha pròpiament l’edifici fabril (d’uns 7.500 metres quadrats) amb quatre habitatges integrats, així com una vintena d’habitatges addicionals més que històricament havien estat vinculats a l’activitat de la fàbrica. També es conserva el salt d’aigua provinent del Cardener que servia per produir energia al complex fabril.
Més enllà de les edificacions, el conjunt de la colònia també inclou 29 hectàrees de cultiu i 115 de bosc que s’ofereixen com un entorn apte per a un ampli ventall d’opcions, des dels àmbits hoteler i de turisme rural; fins a l’explotació agrícola i forestal; equipaments educatius, sanitaris o de benestar; inversions industrials; la rehabilitació del patrimoni, o experiències de viure en comunitat.
