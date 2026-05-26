El Consell del Bages obre el termini per sol·licitar el transport i el menjador escolar
La tramitació correspon a l’accés als dos serveis per al pròxim curs 2026-2027
Regió7
El Consell Comarcal del Bages obre aquest dimecres 27 de maig el termini per presentar les sol·licituds per accedir als serveis de transport i menjador escolar per al curs 2026-2027. Aquests serveis s’adrecen a l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària dels centres públics de la comarca, d’acord amb els criteris establerts pel departament d’Educació i Formació Professional.
El servei de transport escolar que gestiona el Consell Comarcal inclou diferents modalitats. D’una banda, el transport obligatori, adreçat a l’alumnat que no disposa d’oferta educativa al seu municipi i que, per tant, s’ha de desplaçar a un centre situat en un altre municipi.
En el cas de l’alumnat que té reconegut el dret al transport escolar obligatori, també queda reconegut el servei de menjador escolar preceptiu (obligatori), sempre que es garanteixin els criteris dictats pel departament.
Pel que fa al servei de menjador, la gestió comarcal es limita als centres que tenen delegada aquesta competència al Consell.
Els terminis de presentació de sol·licituds varien en funció de cada cas. Les renovacions es podran tramitar del 27 de maig al 19 de juny i s’adrecen a l’alumnat que manté el mateix centre educatiu i la mateixa parada de transport que durant el curs 2025-2026.
Les noves sol·licituds es podran presentar del 8 de juny al 3 de juliol de 2026. Aquest termini s’adreça a l’alumnat de nova matrícula en ensenyaments obligatoris, als casos de canvi de centre educatiu determinat pel departament d’Educació i Formació Professional, a les peticions de places vacants en educació infantil, primària i secundària en centres no determinats pel Departament, a l’alumnat d’estudis postobligatoris i també a les sol·licituds de transport de places vacants per a persones adultes.
El Consell Comarcal recorda que les famílies podran presentar sol·licituds fora de termini, però en aquests casos no es podrà garantir la disponibilitat del servei a l’inici del curs escolar. Aquestes peticions quedaran en espera fins que es pugui resoldre la seva tramitació.
- Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Paquet no entregat per absència del destinatari': per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- L'accés a Manresa en cotxe des de l'Agulla ja no es fa per la carretera de Santpedor sinó per la rotonda de la Salle
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Joan García, de Sallent, Eric Garcia, de Martorell, i Marc Pubill, de Manresa, representaran la Catalunya central al Mundial de futbol jugant amb Espanya