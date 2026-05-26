Els veïns d’Artés podran votar entre 11 dates per establir quan volen el segon festiu local
L’Ajuntament té en marxa un procés participatiu, després de la polèmica pel canvi que va decidir l’equip de govern per a aquest 2026
Fins a un total d’11 dates són les que els veïns d’Artés han proposat i que els mateixos ciutadans podran votar per escollir quin volen que sigui el dia per al segon festiu del poble. La decisió final quedarà en mans de la votació que l’Ajuntament activarà a final d’aquest mes.
El consistori ha posat en marxa aquest procés després de la polèmica que va generar el canvi aprovat i aplicat pel consistori aquest 2026, que va despertar fins i tot la queixa de la Unió de Botiguers. Aquesta consulta és, d’entrada, per escollir els dos festius locals del municipi per al 2027, però la voluntat és que la decisió que en resulti pugui tenir continuïtat en els anys següents, tot i que l’aprovació formal es faci anualment pel ple municipal. Durant anys, aquest segon dia ha estat el dimarts després de festa major.
Tal com va informar Regió7, del 4 de març al 12 d’abril ja es va obrir un període de recollida de propostes, que podia presentar qualsevol veí amb l’argument preceptiu. Ara s’ha conegut quin és el llistat de dates resultants, entre les quals es podrà fer aquesta elecció. En concret, s’han establert un total d’onze opcions. Cronològicament, el 2 de gener (diada de la Revolta dels Burots), el divendres de la Fira d’Artés, el dilluns de la Fira d’Artés (es mouen al voltant del mes d’abril), el 23 d’abril (diada de Sant Jordi), el 23 de juny (revetlla de Sant Joan), el 21 de juliol (diada de Sant Víctor), el dimarts de festa Major o el divendres de Festa Major (el setembre), l’1 d’octubre (aniversari del referèndum per la independència), el divendres o el dilluns de la Festa de la Verema del Bages (el mes d’octubre).
Les votacions tindran lloc del 27 al 31 de maig i durant la primera setmana de juny se’n donarà a conèixer els resultats.
Podran participar en les votacions totes aquelles persones empadronades a Artés majors de 16 anys, que hagin fet anys abans del 24 de maig de 2026 (inclòs aquest). La ciutadania podrà escollir una proposta de dia d’entre les onze dates que han estat seleccionades pel jurat del procés participatiu. Durant la fase de recollida de propostes es van rebre tres-centes participacions, que incloïen més de tres-centes propostes, moltes d’aquestes repetides.
Les propostes havien d’estar vinculades amb la identitat i la tradició del municipi o amb commemoracions rellevants per a Catalunya, i respectar els valors democràtics i els drets humans. També havien de ser compatibles amb la normativa laboral i viables des del punt de vista organitzatiu. Es podien proposar dates concretes, com ara un dia específic del calendari, o bé dates sense dia numèric marcat, com el dilluns de Festa Major. En tots els casos, calia adjuntar-hi una breu argumentació que justifiqués la proposta.
El jurat, format per cinc persones vinculades a l’àmbit històric, empresarial i escolar d’Artés, va seleccionar-ne onze, que seguien el criteri de les bases de participació.
Dies i llocs de les votacions
Les votacions seran únicament presencials, a diferents punts del municipi i en diferents horaris, per poder facilitar la participació. Les ubicacions i els horaris de votació seran els següents:
27 de maig, de 9 a 13 h al mercat municipal d’Artés.
28 de maig, de 16.30 a 20 h a la plaça Sant Pelegrí.
29 de maig, de 16.30 a 20.30 h al Complex Cultural de Cal Sitges.
30 de maig, de 9 a 13 h al Kanal, el Casal de Joves d’Artés.
31 de maig, de 9 a 13 h a la plaça de l’Església.
L’Ajuntament destaca que el procés participatiu «és l’oportunitat perquè la ciutadania decideixi de manera directa quin dia serà festiu local a Artés el pròxim 2027».
Tal com va informar Regió7, en un ple del setembre passat l’Ajuntament va aprovar oficialment que per a aquest any substituiria el que tradicionalment havia estat un dels festius locals, el del dimarts posterior al cap de setmana de festa major (que se celebra l’últim diumenge de setembre) pel divendres 20 de febrer, a tocar del cap de setmana de les Festes de la Llum de Manresa (dissabte 21). Mentre que sí que es manté com a festiu el dilluns de festa major.
