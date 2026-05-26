Ensurt per un incendi a la cuina d'una casa al Pont de Vilomara

El foc s'ha generat mentre cuinava, cremant la paella i l'extractor

Un camió dels Bombers, en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han apagat aquesta nit de dilluns un incendi en la cuina d'una casa al Pont de Vilomara. Els fets han tingut lloc a les 21.30 hores, a un dels domicilis del carrer 5, on mentre un home cuinava, se li ha calat foc la paella i seguidament l'extractor. Ha trucat a emergències i ha evacuat l'altra persona que vivia amb ell, per posteriorment sufocar les flames amb un extintor. Els Bombers de la Gerneralitat hi han desplaçat inicialment cinc dotacions, tot i que finalment només han estat necessàries quatre.

Quan han arribat, les flames ja havien estat apagades, per tant, han revisat el domicili i han confirmat que els danys s'han concentrat a la cuina. Cap dels dos inquilins ha resultat ferit.

