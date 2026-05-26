Ensurt per un incendi a la cuina d'una casa al Pont de Vilomara
El foc s'ha generat mentre cuinava, cremant la paella i l'extractor
Manresa
Els Bombers de la Generalitat han apagat aquesta nit de dilluns un incendi en la cuina d'una casa al Pont de Vilomara. Els fets han tingut lloc a les 21.30 hores, a un dels domicilis del carrer 5, on mentre un home cuinava, se li ha calat foc la paella i seguidament l'extractor. Ha trucat a emergències i ha evacuat l'altra persona que vivia amb ell, per posteriorment sufocar les flames amb un extintor. Els Bombers de la Gerneralitat hi han desplaçat inicialment cinc dotacions, tot i que finalment només han estat necessàries quatre.
Quan han arribat, les flames ja havien estat apagades, per tant, han revisat el domicili i han confirmat que els danys s'han concentrat a la cuina. Cap dels dos inquilins ha resultat ferit.
