L’atenció primària de la Catalunya Central amplia la cartera de serveis d’odontologia

L’acord amb la FUB–UManresa permet reforçar el servei públic d’endodòncies al Bages, al Berguedà, al Moianès i a Calaf

Consulta d'odontologia del nou CAP de Sant Fruitós / ICS CATALUNYA CENTRAL

David Bricollé

Manresa/Berga

L’Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central ha ampliat des d’aquest mes de maig la cartera de serveis odontològics públics amb un nou dispositiu d’endodòncies al Bages i al Berguedà, gràcies a la col·laboració amb la Clínica Odontològica Universitària de la Umanresa Fundació Universitària del Bages (FUB). Aquest reforç assistencial permet incrementar l’oferta d’endodòncies del sistema públic i apropar aquesta prestació a la ciutadania, facilitant una atenció més accessible i de proximitat des dels centres del territori.

Pel que fa als pacients del Bages, el Berguedà, el Moianès i Calaf, el servei es prestarà a través de la Clínica Odontològica Universitària de la FUB. A Osona i al Lluçanès també s’amplia la cartera de serveis d’odontologia i les endodòncies es duran a terme a la Clínica Odontològica Universitària vinculada al Consorci Hospitalari de Vic (CHV). La derivació dels pacients es continuarà fent des dels equips d’atenció primària de l’ICS.

Les endodòncies són tractaments odontològics que permeten tractar infeccions o lesions a l’interior de la dent, evitant-ne l’extracció i preservant la peça dental. La posada en marxa d’aquest model dona resposta a la demanda d’augmentar la prestació pública d’endodòncies al territori, ja que es tracta d’un servei especialitzat que contribueix a millorar la salut bucodental i la qualitat de vida dels pacients.

Formació pràctica dels estudiants

A més de l’impacte assistencial, aquest acord també aporta valor docent i formatiu, pel fet que permet als estudiants del Grau en Odontologia participar en un entorn assistencial vinculat al sistema públic de salut i conèixer de prop la realitat de l’atenció odontològica comunitària.

La iniciativa reforça la col·laboració entre l’ICS i les institucions sanitàries i acadèmiques de la Catalunya Central, amb l’objectiu compartit de continuar millorant l’accés, la qualitat i la resolució de l’atenció odontològica pública al territori.

Una cartera de serveis en creixement

Els equips d’odontologia de l’atenció primària ofereixen actualment serveis de prevenció i promoció de la salut bucodental, tractaments conservadors de la dentició definitiva en infants i activitat quirúrgica bàsica, com exodòncies i petita cirurgia oral. Aquestes actuacions se centren especialment en col·lectius com gestants, infants amb alt risc de càries, persones amb diabetis o adults amb risc de desenvolupar càncer oral.

La Llei 12/2020, del 13 d’octubre, d’atenció pública de la salut bucodental, preveu l’ampliació progressiva de les prestacions i dels grups diana atesos des del sistema públic. Aquest desplegament incorpora també nous perfils professionals als equips d’atenció primària, com els higienistes dentals, amb l’objectiu de reforçar les activitats preventives i de promoció de la salut bucodental.

