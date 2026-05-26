L'Ajuntament de Sant Fruitós reurbanitzarà l’entorn del nou Centre d’Atenció Primària

El consistori ha anunciat que farà les obres aquest estiu per adequar els vials al funcionament del nou equipament

Zona exterior del nou CAP de Sant Fruitós / AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

David Bricollé

Sant Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha anunciat que aquest estiu durà a terme les obres de reurbanització de l’entorn del nou Centre d’Atenció Primària (CAP), amb l’objectiu d’adequar l’espai urbà al nou equipament, que s’ha posat en servei tot just fa dues setmanes.

Segons han detallat fonts municipals, els treballs s’executaran en dos àmbits principals. D’una banda, al carrer Jacint Verdaguer, en el tram situat davant del nou centre; i, de l’altra, al carrer Monturiol, el vial lateral dret de l’equipament, que es pavimentarà per primer cop.

Pel que fa a la zona frontal del CAP, segons les mateixes fonts es preveu l’ampliació de la vorera per millorar-ne la funcionalitat, la renovació de l’enllumenat públic i la creació d’un cordó d’aparcament. En aquest espai s’hi habilitaran zones reservades per a serveis, places per a vehicles de mobilitat reduïda, una zona d’aturada ràpida i breu (‘stop and go’) per a la baixada i pujada d’usuaris i un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics.

A més, el projecte inclou també la construcció d’un pas de vianants elevat uns metres abans de l’accés a l’equipament, amb l’objectiu de millorar la seguretat viària al voltant del centre.

