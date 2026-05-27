Dos ferits i retencions per un xoc entre dos cotxes a la C-55, a Castellbell i el Vilar
S'ha establert un pas alternatiu que ha generat set quilòmetres de retencions en ambdós sentits
Un accident entre dos cotxes ha deixat dos ferits aquest matí de dimecres a Castellbell i el Vilar. El sinistre ha tingut lloc a les 9.06 hores, al quilòmetre 16,2 de la C-55, on dos turismes han topat patint un encalçament dins un túnel. El cos de Bombers de la Generalitat hi ha desplaçat dues dotacions que en arribar han trobat els ocupants dels vehicles fora.
Tot i això, ha generat set quilòmetres de lentitud i aturades entre Castellgalí i Monistrol de Montserrat en els dos sentits de la marxa degut al pas alternatiu que s'ha establert per l'accident. La situació s'està normalitzant i les retencions s'han reduït a tres quilòmetres en sentit sud.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha desplaçat dues ambulàncies que han traslladat els dos ferits, en estat lleu, a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
