Les Enramades de Sallent s’amplien a 18 espais i incorporen una àrea gastronòmica
La festa, que programa activitats del 3 al 8 de juny, recupera la decoració del segon tram del carrer del Cós, que feia dos anys que no s’engalanava
Veïns de Sallent estan enllestint els preparatius per a les Enramades de Corpus, que han de tenir a punt per a l’engalanament dels carrers que es farà dimecres vinent, 3 de juny, al vespre, i que s’inauguraran l’endemà al matí. La festa s’allargarà fins al dia 8, i enguany creix en superfície, amb la recuperació del segon tram del carrer del Cós, que no s’enramava des del 2023 per falta de gent. També es potencia el vessant lúdic de la festa amb una proposta gastronòmica i musical a la plaça Anselm Clavé.
La recuperació d’un tram del carrer del Cós, enguany amb el tema «La Trattoria», elevarà fins a 18 els espais enramats, un més respecte als que hi havia aquests dos últims anys. A més, suposa el retorn del tram més llarg, de 158 metres, "i això requereix la implicació de força gent, majoritàriament del mateix carrer tot i que també en pot venir de fora", apunta la presidenta dels Amics de les Enramades de Sallent, Mari Calvo, com a entitat organitzadora de la festa.
En total, doncs, hi haurà 17 carrers i places engalanats, i els tradicionals ninots dels Embotits de la plaça Sant Bernat. En la resta de carrers no hi haurà canvis tret d’una petita variació a la plaça Anselm Clavé, que fins ara s’engalanava tota a càrrec de l’escola Vedruna. Aquest any es farà només una part, però, en canvi, hi haurà més decoració per la banda de la Travessia del Teatre, que és a tocar, amb una proposta que s’ha anomenat com a «Blau».
Enguany, la temàtica és molt variada. Es podran veure alguns carrers dedicats al cinema, com la plaça de la Pau, ambientada amb la saga de «Harry Potter», o el barri Verge de Fussimanya dedicat a «Ratatouille»; juntament amb altres de geogràfics, com els «Aires del sud» del barri de la Rampinya, o «Las Vegas» del carrer Torres Amat; i també de temàtica musical, esportiva, o històrica, com «Jazz», del carrer Unió; «1.900» del carrer Sant Bernat, «Els esports», d’un tram del carrer Cós, «Circuit Clos», del carrer Clos; o els «100 anys del camp de futbol de la Costeta», a la plaça Joan Vilaseca; entre altres, que pretendran sorprendre amb decoracions sorpresa i formes enginyoses. Pel que fa als elements decoratius, també són els propis de cada any, amb molt material reciclat.
Són idees que, en molts casos, el veïnat dels carrers enramats ja tenia pensades des de Nadal, explica Calvo, tot i que el treball es va començar a intensificar passat Carnaval, i ara s’estan polint els últims retocs per a la col·locació de tots els elements al carrer dimecres que ve al vespre, després de la tradicional Esvalotada amb el Dimoni de Sallent i els Grallers del Pla de Bages.
Gastronomia i vesprades
I és que la festa de les Enramades ve acompanyada d’activitats paral·leles durant els sis dies que dura. Enguany, i per falta de relleu, s’ha perdut el concurs d’Enramades del Foto Club Sallent, i tampoc no es farà la trobada de col·leccionisme i intercanvi d’objectes de Sallent Filatèlic. En canvi, com a novetat, s’introduirà «La Teca», un espai gastronòmic que l’entitat El Carrilet muntarà a la plaça Anselm Clavé, amb food trucks (des de dijous i fins diumenge) i actuacions musicals (divendres a la nit i el cap de setmana) per a vermuts, vesprades i sopars.
La proposta s’afegirà al programa habitual d’activitats. L'arrencada forta arribarà amb el recorregut d’inauguració de tots els carrers enramats, el dia de Corpus, a 3/4 d’11 del matí, en què participaran la xaranga Músics de Sallent, l’esbart vila de Sallent, el gegantó Antonyito, i la Museta de l’Escola de Música Cal Moliné, que acompanyaran les autoritats. El programa també inclou concerts musicals, balls, espectacles infantils, visites guiades al Museu i la casa natal del Pare Claret, la tradicional serenata als Embotits amb la Coral Nova Harmonia, havaneres, i activitats de cultura popular, com les Balladetes que clouran la festa, dilluns.
