La residència El Lledoner de Sant Fruitós celebra els 10 anys del nou equipament amb una festa amb usuaris i famílies
Regió7
Les persones usuàries de la residència per a la gent gran El Lledoner, el personal del centre, així com familiars i amics, es van reunir al pati de l’equipament per celebrar els 10 anys de la posada en funcionament del nou edifici assistencial del municipi.
Durant la celebració, en la qual van participar l’alcalde del municipi, Joan Carles Batanés, i la regidora d’atenció a les persones, Núria Clarella, es van bufar les espelmes d’aquest aniversari tan especial i es va compartir una jornada festiva i emotiva entre residents, treballadors i famílies.
L’actual edifici de la residència es va inaugurar el 2 de maig de 2016 amb la presència de la llavors consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Dolors Bassa.
La construcció del nou equipament va suposar una ampliació molt important dels serveis assistencials del municipi, passant de 20 places residencials i 10 places de centre de dia a disposar-ne de 71 i 30 respectivament.
La primera pedra de la nova residència es va col·locar el 21 de gener de 2015, coincidint amb la diada de Sant Fruitós, en el marc dels actes de la Festa Major d’Hivern. El projecte va consistir en la remodelació i rehabilitació integral de la part antiga de l’edifici, així com en la seva ampliació fins a arribar a dues plantes d’alçada.
L’actuació també va permetre crear noves unitats de convivència, incorporar equips de nova generació i ampliar serveis com la cuina, el menjador, el gimnàs i els espais comuns i d’oci, entre altres millores.
